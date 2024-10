Pera Toons Experience. Tutta da ’Ridere’ la mostra interattiva

Lui è sicuramente quello che, in molte circostanze, viene definito un ’caso editoriale’. In realtà il lavoro di ’Pera Toons’ – al secolo Alessandro Perugini – è tutt’altro che casuale. Anzi. Scandaglia, con ironia e sarcasmo, l’universo dei piccoli e dei grandi giocando con le parole e lasciando sempre il sorriso sulle labbra del lettore pagina dopo pagina. Il ’caso’ piuttosto è da ricondurre ai numeri da record che il grafico pubblicitario e fumettista riesce a rendere sempre più ricchi in termini di copie vendute. Un asso. Dopo aver collaborato per anni con brand e agenzie nazionali, Perugini si afferma prima su Instagram con il famosissimo format ’Chi ha ucciso Kenny?’, pubblicato da Tunué e uscito anche negli Usa. Negli ultimi anni si fa conoscere sui social dove crea una community di appassionati di battute, freddure ed enigmi a fumetti.

Non è quindi un ’caso’ invece se è l’autore italiano di fumetti più venduto del 2023, mentre per quanto concerne l’anno in corso ha superato il milione di copie vendute e viaggia verso i 2 milioni. A ottobre è uscito il suo ultimo libro ’Ridere’ che presenterà anche a Lucca. Con lui l’appuntamento è per giovedì 31 ottobre. Nella sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino spazio invece a ’The Experience’, ovvero un’avventura divertente e giocosa nel mondo di Pera Toons tra spazi a misura di giovani lettrici e lettori e famiglie, ripercorrendo alcune delle sue storie, in compagnia degli amici fidati Kenny ed Ely e di nuove conoscenze… scheletri, dinosauri e mummie. Un viaggio interattivo per ogni età.