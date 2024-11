Matteotti a Lucca Comics, un modo per avvicinare i ragazzi alla storia

Firenze, 1 novembre 2024 – Insegnare ai ragazzi la storia d'Italia in modo divertente. Con un fumetto. Ha registrato il sold out l'iniziativa, a Lucca Comics, della presentazione del fumetto 'Matteotti per noi', creato in occasione dei 100 anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti e presentato alla sala Tobino nel corso di un incontro appositamente creato per ricordare la figura di Matteotti. Il lavoro, realizzato all'interno del progetto Giacomo Matteotti per le scuole e le giovani generazioni, è promosso dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, il cui presidente è Valdo Spini, in collaborazione con l'istituto di istruzione superiore Salvemini-Duca d'Aosta di Firenze, col contributo della presidenza del Consiglio dei ministri e, nello specifico, della struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. L'evento è stato moderato da Alessandra Trabucchi. 'Matteotti per noi' racconta la vita di Matteotti in 11 fumetti: la biografia illustrata di Matteotti è stata realizzata da tre studenti che fanno parte del gruppo inclusione (Gli) del Salvemini Duca D'Aosta, coordinati dai docenti Amelia Pugliano e Gennaro Di Niola, con la supervisione della professoressa Francesca Tramonti. Gli 11 fumetti scandiscono i momenti salienti della vita di Matteotti e sono tutti accompagnati da didascalie. Tra le vignette è presente il celebre discorso di Matteotti alla Camera (30 maggio 1924) e il rapimento della Lancia Nera. “E' una pubblicazione di cui siamo molto fieri perché è stata realizzata da alunni diversamente abili che hanno saputo cogliere molto bene i momenti salienti della vita di Giacomo Matteotti fino al suo assassinio”, ha detto Spini. “Dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni il patrimonio dei valori rappresentato dalla figura di Matteotti e il fumetto è uno strumento molto efficace”, ha concluso Matteotti.