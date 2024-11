Lucca Comics & Games, sfide olimpiche con Iapichino, Gerevini e Fabbri

Lucca, 2 novembre 2024 – Sono 75mila i biglietti venduti per la giornata di oggi, dato soggetto ad aumentare nel corso della giornata. Quindi, ecco un’altra giornata di grande folla e di “festosa invasione di Lucca Comics & Games che, come anche negli anni scorsi, vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate.

Per quanto riguarda gli appuntamenti il programma è come sempre ricchissimo. Segnaliamo solo alle 11:30, in Sala Tobino, Showcase di Baron Yoshimoto; alle 14:, Teatro del Giglio, si terrà l’atteso keynote Sergio Bonelli Editore: uno sguardo al futuro. Le novità editoriali e multimediali.

Alle 16, in SalaTobino, Dall’Olimpiade di Parigi al mondo del fumetto - La nazionale di Atletica a LuccaC&G: Larissa Iapichino, Sveva Gerevini e Leonardo Fabbri, freschi di Olimpiadi, incontrano il pubblico in un imperdibile dialogo tra sport e narrativa illustrata.

Sempre alle 16, in Auditorium del Suffragio, Kalimatuna: Takoua Ben Mohamed, Zainab Fasiki, Deena Mohamed, parola alle tre artiste-attiviste al centro della mostra a Palazzo Ducale “Kalimatuna: le nostre parole di libertà”. In Auditorium San Romano, ci si sposta verso i lidi dell’orrore con Showcase: Gou Tanabe e i Miti di Lovecraft: l'acclamato e pluripremiato mangaka Gou Tanabe, noto per i suoi straordinari adattamenti dei racconti di H.P. Lovecraft, presenta per la prima volta ai lettori italiani le sue opere in un maxi showcase.