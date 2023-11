Lucca Comics & Games, in mostra l’arte di Lillo: lo spettacolo in miniatura

Lucca, 2 novembre 2023 - Lo spettacolo, stavolta, è in miniatura. La mostra “Lillo Petrolo, viaggio al centro del modellismo” (a Palazzo Arnolfini) è un viaggio attraverso l’arte della creazione delle miniature, dei figurini, dei soldatini. Ed è proprio Lillo, il popolare attore (ma anche sceneggiatore, conduttore tv, musicista e tanto altro), il protagonista di questa esposizione con le miniatur dipinte da lui e quelle di grandi maestri i questa arte.

Tuttavia, anche se si schermisce, anche Lillo è un maestro nella pittura di miniature, un’arte che per lui rappresenta una passione profonda e unica. La mostra offre uno sguardo dettagliato sulla sua carriera e sulla sua evoluzione come pittore di miniature. «Fra i diversi premi ricevuti, sono particolarmente orgoglioso di quelli vinti ai mondiali di Girona e di Montreaux per la pittura di miniature, sia storiche che fantasy!».

La mostra spazia in vari generi, dal fantasy, alle miniature storiche, fino ai fumetti.

«Cosa ci vuole per vivere questa passione? Conoscere bene i colori e pi tanta passione e pazienza, ma alla fine è tutto molto rilassante».