L’Area Movie tra anteprime ed incontri

Ancora una volta l’Area Movie porterà a Lucca grande intrattenimento per i pubblici di tutte le età: anteprime, attività, incontri, ed eventi esclusivi relativi ai film e alle serie tv più attesi della prossima stagione. Anche quest’anno The Walt Disney Company Italia sarà presente per presentare alcuni nuovi titoli in arrivo al cinema e su Disney+. Al nuovo film d’animazione Disney Encanto, nelle sale italiane dal 24 novembre, sarà dedicata una masterclass con contenuti esclusivi e l’intervento degli artisti italiani Giovanni Rigano e Massimo Rocca che hanno realizzato la Graphic Novel del film. Ospite anche l’anteprima italiana dei primi due episodi di Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, l’attesissima nuova serie drama di Disney+ con Michael Keaton, che arriverà sulla piattaforma streaming in occasione del Disney+ Day, venerdì 12 novembre. Un’incredibile storia vera sulla compagnia che ha innescato la più grande crisi farmaceutica della storia americana. Infine, i film Searchlight Pictures The Night House – La Casa Oscura e Antlers – Spirito Insaziabile saranno presenti con proiezioni speciali. Altro imperdibile appuntamento con la serialità sarà quello targato RaiPlay, che porterà i primi due episodi della seconda stagione di Stalk. Saranno presenti il regista Simon Bouisson e i due protagonisti Théo Fernandez e Aloïse Sauvage, in sala per salutare il pubblico del festival. Ricco anche il programma di appuntamenti targati Warner Bros. Entertainment Italia, che porterà a Lucca anteprime, proiezioni speciali e molte sorprese. Attesissima per tutti i fan la proiezione di Ghostbusters: Legacy, il nuovo capitolo dell’iconica saga prodotto da Sony Pictures che arriverà in sala il 18 novembre. Sarà a Lucca con Nexo Digital l’anteprima di Yaya e Lennie – The walking liberty, il nuovo film del maestro dell’animazione Alessandro Rak. Per gli appassionati dell’horror, Halloween a Lucca sarà a tema Scream con la proiezione della pellicola cult anni Novanta diretta da Wes Craven, e il trailer del quinto capitolo della saga presto in arrivo in tutte le sale italiane. Torna la narrativa fantasy, tra crossmedialità e trasposizioni La narrativa fantasy torna a Lucca con appuntamenti dedicati a DUNE e Dante, agli audiolibri di Audible, e all’arte dell’Area Performance che ospita illustratori fantasy e pittori di miniature. Non mancheranno anche gli editori che da sempre accompagnano la manifestazione, presenti con i loro autori. A presentare il suo nuovo podcast ci sarà Maccio Capatonda, accompagnato da Herbert Ballerina e Valerio Desirò, in un’intervista poco-seria stasera alle ore 21.30 presso l’Auditorium San Francesco. Domani, invece, Audible presenta due live show dedicati a Il maialino di Natale, l’ultimo romanzo di J.K. Rowling, e a The Sandman di Neil Gaiman. In Chiesa dei Servi, invece, ci saranno tutti gli ospiti dell’Area Performance. Tra questi, una menzione speciale va ad Angelo Stano, disegnatore e copertinista di Dylan Dog che ha illustrato, tra gli altri, il primo iconico albo della serie, L'alba dei morti viventi. Sarà lui il resident artist dell’Area Performance, e sarà possibile incontrarlo tutti i giorni durante le sue sessioni di disegno live. L'ospite d'onore Frank Miller: "American Genius" Il maestro del fumetto Frank Miller, creatore di 300, Sin City e di Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, sarà a Lucca per la presentazione del documentario a lui dedicato, Frank Miller - American Genius, di Silenn Thomas. Il film esplora la carriera lunga quasi mezzo secolo dell'autore, divenuto un punto di riferimento per l'arte dello storytelling, la cultura pop e la politica.