I giganti mangaka del Sol Levante tra stupore e poetica

Lucca chiama Tokyo: non c’è Comics che tenga senza mangaka e anche questa edizione dell’evento fumettistico tra i più grandi e importanti al mondo non sfigura quanto a ospiti arrivati dal Paese del Sol Levante.

Se ci fosse una classifica di gradimento tra gli autori giapponesi degli ultimi anni un posto sul podio spetterebbe di diritto a Naoki Urasawa, autore di alcuni capolavori manga più amati e letti degli ultimi anni, come 20th Century Boys, Pluto e Monster. Il Maestro 63enne, capace di raccontare con opere visionarie le complesse sfaccettature del presente, sarà in Italia per la prima volta, in collaborazione con Panini Comics, per incontrare il pubblico tra firmacopie e incontri pubblici.

Tra i Sensei presenti da oggi al 5 novembre tra le mura di Lucca anche Hiro Mashima che sarà ospite di Star Comics per sketch e autografi ai suoi fan. Il suo Rave - The Groove Adventure è stato uno dei best seller nipponici di fine millennio, ma è con Fairy Tail che ha raggiunto la fama mondiale, consolidata poi da Edens Zero. Protagonista della mostra This Time is Different a Palazzo Ducale, torna a Lucca anche Usamaru Furuya (in collaborazione con Coconino Press), mangaka dal disegno inconfondibile tanto quanto la sua poliedricità nel toccare - quasi - tutti i generi, adeguando linguaggio e tecniche a storie sempre diverse.

E poi Masaaki Ninomiya, autore di uno dei manga fenomeno del momento, Gannibal (Hikari Edizioni), che ha venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo e da cui è stata tratta una serie live-action di grande successo su Disney+. Questi e tanti altri i nomi dei maestri fumettisti arrivati dal Giappone per presentare le loro creazioni e confrontarsi con i collghi occidentali.

Tra le ’voci d’Oriente’ meritano una nota anche altre firme prestigiose, dalla coreana Mingwa (autrice di BJ Alex, in collaborazione con J-Pop Manga), al cinese Liang Azha (autore di manhua, presente in collaborazione con Jundo), agli esponenti di Taiwan Animo Chen (autore che si muove tra fumetto, illustrazione e animazione presente con Add Editore) e Rimui Yumin (autrice in collaborazione con Dala Publishing).

Infine la mostra off dedicata a Kan Takahama – autrice presente al festival – Le storie nascoste (pubblicazioni Dynit Manga Showcase) nei locali parrocchiali della chiesa di San Pietro Somaldi, a cura dell’Arcidiocesi di Lucca, Paolo Giulietti, Olimpia Niglio e Asuka Ozumi e con il patrocinio di Lucca Comics & Games.