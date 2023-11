Fumetto d’autore. Dentro le Mura il giro del mondo

Quando si dice che "a Lucca Comics c’è il Mondo", non si esagera, non è un modo di dire. Grazie a un programma ricchissimo e articolato a livello internazionale, il visitatore di Lucca Comics & Games (e in particolare quello del fumetto) può fare un vero e proprio giro del mondo restando entro le Mura della città di Puccini.

Dal nutrito e qualificatissimo gruppo di autori giapponesi (dei quali parliamo qui a fianco), dal maestro Frank Miller (che presenzierà alla proiezione di 300, 25 anni dopo il suo fumetto, sabato novembre, dalle 19.30, Cinema Astra), poi gli attesissimi Jim Lee (venerdì 3 novembre, dalle 14.30 alle 15.30, Auditorium San Francesco) l’irlandese (ormai trapiantato negli Stati Uniti), Garth Ennis (oggi, alle 14.30, Auditorium del Suffragio); fino ai gemelli israeliani Tomer e Asaf Hanuka che hanno realizzato il manifesto del festival e ieri hanno fatto sapere che non saranno a Lucca.

Il novero degli ospiti e degli eventi, come detto, è sterminato, ma in questa nostra sintesi vorremmo partire dall’Italia con i 75 anni di Tex Willer il popolarissimo ’ranger del Texas’ e capo degli indiani Navajos creato nel 1948 dallo sceneggiatore Giovanni Luigi Bonelli e dal disegnatore Aurelio Galleppini (venerdì 3 novembre dalle 14.30 alle 15.30, chiesa di San Giovanni). Restiamo nei grandi classici del fumetto italiano, ma con inevitabile proiezione internazionale, con la nuova avventura del giovane Corto Maltese con La Regina di Babilonia realizzato dai francesi Bastien Vivés e Martin Quenehen.

Uscendo dall’Italia e restando in Europa, lo svizzero Martin Panchaud, vincitore quest’anno del prestigioso premio Fauve d’Or del festival di Angoulême, sarà al centro di un incontro in cui mostrerà la sua macchina disegnatrice (venerdì 3 novembre, ore 11.30, Sala Tobino).

In questa panoramica a volo d’uccello passiamo ai supereroi con Eroi, mutanti, mostri e meraviglie: un viaggio nella Marvel con chi ha letto tutto. Dalle 17.30 alle 18.30 di domani giovedì 2 novembre con Douglas Wolk e Marco Marcello Lupoi, modera Marco Rizzo. Viriamo in direzione di Paperopoli perché torna a Lucca il grande autore disneyano Don Rosa, uno degli ’eredi’ artistici di Carl Barks, l’uomo che ha fatto conoscere al mondo degli appassionati l’albero genealogico dei paperi, svelando enigmi cruciali come l’identità dei genitori di Paperino. Con Don Rosa (introdotto da Alberto Becattini) l’appuntamento è il 4 novembre alle 18 (Sala Tobino).

E poi ancora il primo ’comic book’ di Max Pezzali (con Roberto Recchioni), la splendida carriera dell’animatore Bruno Bozzetto, i 100 anni dalla nascita di un grande maestro come Dino Battaglia, le creazioni di Teresa Radice e Stefano Turconi (una coppia amatissima dal pubblico) e tanto altro, davvero tanto, tanto altro. Siete pronti per il giro del mondo?