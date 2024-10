Da ’Citadel: Diana’ a ’Squid Game’ e ’Wicked’. Nell’area Kids, ’Team Jay’ e i suoi protagonisti

Imperdibile il programma dell’area Movie a cura di QMI. Grandi anteprime, proiezioni speciali e incontri con ospiti top. Prime Video sarà presente a Lucca con due eventi dedicati a due titoli attesissimi per la prossima stagione. Il primo appuntamento - il 1° novembre - è dedicato a Citadel: Diana, nuova serie italiana dal mondo di Citadel, con Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio. Per gli appassionati di animazione il 3 novembre Hazbin Hotel, la dark comedy musicale animata, creata da Vivienne Medrano. Torna a Lucca anche Disney+ con la serie live action Marvel Television Agatha All Along. Mercoledì 30 ottobre alle 18 al cinema Astra il pubblico potrà vedere in anteprima gli ultimi due episodi della serie incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, dell’acclamata serie Marvel Studios WandaVision.

Netflix a Lucca Comics & Games propone una serie di appuntamenti imperdibili, a partire da piazza Anfiteatro, in cui prenderanno vita il padiglione e lo store esclusivo dedicati a Squid Game, in cui i fan si potranno immergere nella serie. L’appuntamento speciale è per il 31 ottobre, quando il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità dell’attesissima seconda stagione di Squid Game, disponibile solo su Netflix dal 26 dicembre. Altre sorprese da scoprire in tutta la città, a partire dall’iconica bambola che dominerà su iazza San Michele, sfidando i fan nel più classico degli 1,2,3 stella.

Universal Pictures propone in uno spazio esclusivo dedicato a uno dei titoli più attesi della stagione: Wicked. All’interno del padiglione, sarà possibile vivere un’imperdibile esperienza con i costumi del film e altre sorprese. Wicked arriverà nella sale italiane dal 21 novembre per Universal Pictures.

Team Jay, la prima serie animata interamente prodotta da un club calcistico, approda a Lucca Comics & Games 2024. Il successo della serie, giunta alla seconda stagione, testimonia la volontà di Juventus di perseguire l’innovazione nei contenuti, con l’obiettivo di porre l’accento su tematiche importanti quali il gioco di squadra, l’inclusione, l’ambiente, il superamento delle difficoltà, il tutto con un linguaggio adatto alla fascia d’età a cui è rivolto. A Lucca sarà presente con uno stand all’interno dell’Area Kids, nel quale sarà possibile scoprire Team Jay e i suoi protagonisti e, nella giornata di venerdì 1° novembre, interagire direttamente con la mascotte Jay attraverso la realtà aumentata. E sarà proprio in occasione del festival che verrà lanciato l’episodio speciale The Butterfly Effect, che vede la presenza di due guest star d’eccezione: Gioele, un piccolo tifoso affiliato alla Junior Membership, e il 10 bianconero Kenan Yildiz, che si uniscono al Team Jay per vincere insieme una nuova sfida. L’appuntamento per la prima sarà sabato 2 novembre alle 11, al cinema Centrale con un ospite speciale della Juventus.

Lucky Red a Lucca con due anteprime del cinema d’animazione. I fan del maestro Miyazaki non potranno perdere l’anteprima di Hayao Miyazaki e L’airone, documentario del regista Kaku Arakawa sulla realizzazione dell’anime premio Oscar Il ragazzo e l’airone (domenica 3 novembre). Per i più piccoli (e non solo) da non perdere il nuovo film dei Looney Tunes (sabato 2 novembre), animazione tutta da ridere che vede Porky Pig e Duffy Duck protagonisti di una missione esilarante per salvare il pianeta.