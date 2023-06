Lucca Comics and Games, istruzioni per l’uso

Lucca, 29 ottobre 2021 - Solo pedoni e zero auto davanti e intorno alla stazione, viale Regina Margherita in questo tratto non sarà transitale. Il divieto di transito scatta oggi dalle 9.30 fino alle 21 e riguarda il tratto di viale Regina Margherita fra via Montanara e piazza Curtatone. E Porta San Pietro è off limits per le vetture (non per i pedoni) da oggi fino al primo novembre compreso, con orario dalle 9 alle 20 e compreso anche lo spazio esterno di piazza Umberto I. Sono questi (per ora) gli unici veri intoppi alla circolazione stradale in considerazione della calata in città dell’evento Comics.

Pochi disagi, dunque, e soprattutto tanta felicità di riabbracciare l’evento anche se a numeri ridotti, 22.500 persone (paganti) al giorno più l’incognita accompagnatori e curiosi. Ieri sera il primo piccolo assalto festante di giovani con trolley al seguito per le vie della città. “Un popolo educato, quello dei Comics“, come aveva avuto modo di sottolinare il questore Alessandra Faranda Cordella nell’occasione dell’ultimo incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, e su questo ci sono davvero pochi dubbi. Le raccomandazioni che l’organizzazione non si stanca di ripetere sono soprattutto in ordine alle mascherine, sempre indossate, anche all’aperto e soprattutto in fila all’ingresso degli stand. Lucca Crea ricorda che chi non ha il biglietto già acquistato online non potrà entrare nei padiglioni, nè sono previsti eventi o mercatini del fumetto – come quello che era in Corso Garibaldi – accessibili senza ticket. Terminati, sul filo di lana, anche i reclutamenti dei giovani dalla società Winch srl, Gruppo Engie: un contingente di circa 400 giovani, molti dei quali saranno addetti al controllo del green pass e al cambio, nelle zone “welcome“, tra biglietto acquistato online e braccialetto.

I punti focali sedi di Lucca Comics & Games edizione 2021 saranno il centro storico, il Palazzetto e il Polo Fiere, con circa una quindicina di ingressi in totale. Resta l’incognita Porte di accesso alla città, l’unica esentata da questo grosso punto interrogativo è Porta Elisa che sarà sempre percorribile da auto e pedoni. In questa zona però tutto il tragitto di via dei Bacchettoni sarà a senso unico in direzione nord da Porta Elisa fino a Porta San Iacopo.

Ma per le altre, quindi Porta Sant’Anna, Porta San Donato, Porta San Iacopo e Porta Santa Maria, a seconda della concentrazione o meno dei flussi (e la saturazione dei parcheggi interni) potrebbe scattare lo stop delle auto. Stessa variabile aperta anche per il viale Europa, dove in caso di possibili intasamenti, il traffico potrebbe essere deviato. Come ha specificato il Prefetto Francesco Esposito, sono soluzioni Jolly da giocarsi sul momento, a seconda della situazione.

L’altro stop certo fin da subito è invece quello che riguarda l’attraversamento pedonale di piazzale Boccherini all’ingresso di viale Carducci: sarà chiuso. I pedoni dovranno utilizzare il sottopasso fra viale Catalani e piazzale Boccherini. Durante tutti i quattro giorni dell’evento Comics, da oggi al primo novembre, tutto il centro storico sarà interdetto a tutte le ore ai velocipedi con più di due ruote (eccetto portatori di handicap su mezzo a un posto e veicoli a trazione animale). Il trasporto merci all’interno del centro storico sarà permesso solo nella notte, dalle 20 alle 8.30 del giorno successivo fino a chiusura della manifestazione. Inoltre la ZTL A (zona pedonale) dalle 10 alle 19 di ciascun giorno sarà interdetta a tutti i veicoli compresi velocipedi, ciclomotori e motocicli.