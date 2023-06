Ecco Lucca Comics & Games, il fumetto (e non solo) torna "a riveder le stelle"

Lucca, 20 ottobre 2021 - Da Frank Miller a Roberto Saviano, da Leo Ortolani all'omaggio a Tuono Pettinato, dal fumetto a cinema, tv, giochi, cartoon. Per le ovvie precauzioni anti-Covid, non sarà ancora la "Lucca Comics & Games" dei tempi ruggenti ("solo" 80mila i biglietti, già esauriti), ma intanto cresce l'attesa per un'edizione che sarà all'insegna della ripartenza. Non è solo per celebrarne il centenario che Dante Alighieri è al centro del poster dellla manifestazione, perché lo slogan scelto dagli organizzatori è il suo "a riveder le stelle" a sottolineare che l'incubo è (quasi) finito.

L'appuntamento è fissato dal 29 ottobre al 1° novembre.

In questo ritorno in presenza, Lucca Comics & Games propone un programma che spazia tra vari generi dell'immaginario, puntando a "contaminare" tra loro i vari universi che sono parte della manifestazione: fumetto, gioco, storytelling e mitologie contemporanee, con gli stand delle industrie creative che li rappresentano.

Venendo al cuore storico della rassegna, ovvero il fumetto, spicca sicuramente il nome di Frank Miller (l’autore di Il ritorno del Cavaliere Oscuro, 300 e Sin City) , già ospite a Lucca nel 2016, che presenterà il documentario Frank Miller – American Genius, diretto dalla regista Silenn Thomas.

Sempre nel fumetto ci sarà una giornata (il 31 ottobre) dedicata a Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro, fumettista pisano prematuramente scomparso), vari appuntamenti e presentazioni delle case editrici presenti (da Bao a Feltrinelli, da Oblomov a Il Castoro, da Tunué alla Star Comics, solo per citarne alcune) ma anche di chi non sarà presente. Tra igli editori, infatti, spiccano le assenze degli stand di due "colossi" come la Bonelli (la casa editrice di Tex e Dylan Dog) e la Panini (Dc Comics, Marvel e Disney) che saranno comunque presenti con appuntamenti importanti. Proprio a Lucca, infatti, ci sarà una conferenza sugli 80 anni della casa editrice Bonelli (sabato 30 ottobre 2021 alle 16, nella chiesa di San Giovanni), mentre Panini ha messo in piedi una serie di appuntamenti digitali già dal 25 ottobre.

Rai Ragazzi sarà presente con una tre giorni di eventi come l'anteprima mondiale di "Pinocchio and Friends", la nuova serie animata prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi, in cui la fiaba più famosa di tutti i tempi diventa uno show di 26 episodi indirizzato al target scolare (sabato 30 ottobre alle 14.30 il Cinema Centrale). A seguire, spazio a "Nina & Olga", la nuova serie in onda su Rai Yoyo, scritta da Nicoletta Costa. Il 31 ottobre in una live speciale su Twitch, Rai Gulp festeggerà la notte di Halloween con i protagonisti di Halloweird, la prima serie fantasy comedy per ragazzi italiana che riscatta gli emarginati della scuola e li rende supereroi. La tre giorni di Rai Ragazzi si concluderà poi lunedì 1° novembre con la Yoyo Parade, che vedrà la presenza di alcuni dei più amati character di Rai Yoyo.

Notevoli le mostre a Palazzoo Ducale a partire da "Fumetti nei musei - Gli autoritratti degli Uffizi": 52 autoritratti di alcuni tra i più brillanti fumettisti della scena italiana - realizzati con tecniche, formati e stili diversi che andranno poi nella collezione delle Gallerie degli Uffizi al termine del festival. E poi una mostra dedicata al grande Will Eisner (un "gigante" della letteratura disegnata), una su Giacomo Bevilacqua ("A Panda piace" e "Attica"). Da non perdere la mostra sulle affascinanti "Storie dalla casa senza Nord" raccontate da Teresa Radice (autrice dei testi) e Stefano Turconi (disegni) coppia (anche nella vita) di grande talento narrativo.

Tra gli ospiti anche Mahmood, Kim Bodnia e Joey Batey, Pau (frontman dei Negrita), Caparezza, Lacuna Coil, Roberto Saviano, Sio, Leo Ortolani, Tony Sandoval, Bastien Vivés e Martin Quenehen. Tra gli appuntamenti in programma: il panel dedicato a The Witcher, la masterclass su Encanto, le anteprime di Dopesick - Dichiarazione di indipendenza, Stalk, Superman & Lois, le due produzioni di Graphic Novel Theatre, 'Corpicino a teatro - Pagine nere per nere cronache' e 'L'Oreste - Quando i morti uccidono i vivi'.