Capannori, incontro sull’affido dei minori stranieri

Capannori (Lucca), 7 ottobre 2023 - Torna anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione ‘Ottobre, il mese dell’affido’, organizzata per riflettere, sensibilizzare, informare e stimolare, attraverso eventi e iniziative, i cittadini a prendere in affido minori con difficoltà familiari, promuovendo così una delle più alte forme di solidarietà umana e sociale. A Capannori è il programma l’evento ‘Affidati! I minori stranieri non accompagnati tra tutela e affido’.

Appuntamento il 19 ottobre al Polo culturale Artemisia, nella Sala Pardi, in via dell’Aeroporto, 10. Modera Valerio Bonetti, presidente della Cooperativa sociale Odissea. Si comincia la mattina, alle 9, con i saluti e le presentazioni di Pierfranco Severi, presidente Cesvot Lucca, e Giacomo Picchi, presidente Itaca. Alle 9,30 si parla di contesto istituzionale con Luca Menesini sindaco del Comune di Capannori, e Matteo Biffoni, presidente Anci Toscana, delegato Anci immigrazione. Alle 10,30 si parla di contesto sociale e legislativo con Paolo Carli vicepresidente Cncm, Sofia Ciuffoletti giudice onorario del tribunale per i minorenni di Firenze, Giulia Dagliana presidente regionale associazione tutori volontari, Francesca Meoni - Consorzio Coeso, Paolo Gaddini e Giuseppe Petrini, Promozione cultura dell’affido. A mezzogiorno testimonianze, racconti e proiezione video con Annalisa Malfatti, Simeona Pellicci, Francesca Caminoli, Anna Cristina Bono, Valentina Fei e Nicola Appicciutoli. Conclusioni affidate a Matteo Francesconi, vicesindaco del Comune di Capannori. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a segreteria.odissea@gmail.com. Maurizio Costanzo