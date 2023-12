Torna a illuminarsi il Presepe di Manarola, magia sulle colline delle Cinque Terre

Manarola (La Spezia), 5 dicembre 2023 - È il primo anno del Presepe luminoso di Manarola, alle Cinque Terre, senza il suo ideatore. Mario Andreoli se ne è andato ormai un anno fa, all'età di 94 anni, pochi giorni dopo l'ultima accessione della Natività più grande del mondo.

Oltre duecento figure che dal 1961 si illuminano sulla collina di Manarola, a picco sul mare per un Natale di tradizione che continueranno a brillare per il periodo delle feste natalizie. Tutto è ormai pronto per l'accensione del Presepe Luminoso di Andreoli: succederà venerdì 8 dicembre, con una festa che vedrà concerti, laboratori e la tradizionale fiaccolata.

A curare il presepe è l'associazione dedicata che, con il Cai della Spezia, da ottobre lavora perché tutto sia impeccabile. «È un anno un pò strano, il primo senza Mario: lo scorso anno, proprio in questo periodo, ancora controllava i lavori d'installazione delle figure dal suo balcone di casa. E ci ammoniva se qualche personaggio era stato posizionato male - sorride Fabrizio Andreoli, referente dell'associazione Il Presepe Luminoso di Mario Andreoli -. Stiamo pensando di creare per le prossime edizioni una figura a lui dedicata. Mario – prosegue Andreoli - potrebbe diventare un personaggio stesso del suo presepe». Molte delle sagome che Andreoli aveva creato oltre quarant'anni fa sono in corso di restauro da parte dei volontari, che le hanno sostituite con altre nuove. Tutti i personaggi, fin dall'inizio, sono creati con materiale di recupero. «Abbiamo volontari non solo di Manarola ma anche da alcuni paesi vicini persino una persona che viene da Genova per aiutarci - prosegue Andreoli -. In questi giorni faremo le ultime prove di accensione». Anche quest'anno il presepe sarà dedicato al tema della pace, un valore più che mai importante in questo momento storico dove in molte zone del mondo sono scoppiate delle guerre. . «Mario era molto sensibile a questa tematica. La scritta 'Pacè, posizionata sul presepe luminoso dai tempi della prima guerra del Golfo, è stata ingrandita ed è l'unica parte del presepe che è già accesa, grazie a pannelli solari». Nei prossimi tre anni il presepe diventerà sempre più 'ecologico’, grazie a un protocollo d'intesa firmato tra l'associazione e il Parco Nazionale delle Cinque Terre, che darà il via a uno studio per alimentare il presepe con fonti rinnovabili. Maurizio Costanzo