Una girandola di emozioni col finale amaro

Una girandola di emozioni, ma alla fine lo Spezia non riesce ad evitare lo spareggio per la salvezza. E’ stato davanti al Verona per quasi tutta la serata, ma proprio al 90’ la Roma segna con Dybala il rigore della vittoria. Lo Spezia, rimasto in dieci per l’espulsione di Amian, ci ha provato fino al 14° minuto di recupero (si era perso effettivamente parecchio tempo), ma non è riuscito a riacciuffare il pari. Le Aquile alla fine del primo tempo erano salve. Dopo soli 6’ Bourabia prova un tiro al volo su respinta della difesa della Roma, che si trasforma in un perfetto assist per la testa di Nikolaou al suo primo gol in serie A. Spezia in vantaggio, meglio di così non si poteva iniziare. Ma col trascorrere dei minuti i bianchi sentono forse troppo il peso della posta in palio, la Roma non è trascendentale ma esercita una pressione costante con un possesso palla del 70 per cento e impone la sua superiorità tecnica. Dai e dai il pari arriva con Zalewski, ma da San Siro giunge la notizia del vantaggio del Milan e i 1300 spezzini all’Olimpico esultano come se avessero segnato le Aquile. Nel secondo tempo lo Spezia regge bene l’urto giallorosso, anche quando il ’nascosto’ Mourinho butta dentro Matic e Abraham perché vuole vincere la partita. Segna la Juventus a Udine e pareggia il Verona a San Siro, diventa durissima, addirittura col rischio di retrocessione diretta, ma poi il Milan segna ancora e lo Spezia riprende a cullare l’idea di una salvezza diretta. Purtroppo vanificata da un pallone filtrante in area di Wijnaldum (sì, proprio il peggiore in campo della finale di Budapest) per Dybala, sul quale frana Amian. Vince la Roma e lo Spezia finisce in purgatorio. Lasciateci infine un’ultima considerazione. Il Torino che ha maramaldeggiato, infierendo anche un po’, sullo Spezia al Picco, contro l’Inter ha ricevuto la legge del contrappasso, con il ’provocatore-perditempo’ Milinkovic Savic protagonista in negativo sul gol di Brozovic. Ed è fuori dall’Europa.