Trading Logistic ospita il fanalino Fas Albisola La Zephyr gioca a Novi

Match interno per la Npsg Trading Logistic che nel 19° turno del campionato di volley maschile di Serie B affronterà il fanalino di coda Fas Albisola. L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle ore 18 al ’PalaMariotti". All’andata a strappare un risultato netto furono i biancazzurri (0-3), ma il match fu molto più combattuto di quanto il punteggio indicasse realmente. Anche nella gara di ritorno servirà quindi una squadra concentrata, agonisticamente ’cattiva’ che dimostri fin dal riscaldamento di essere perfettamente conscia delle difficoltà che anche un incontro del genere può comportare. Da sottolineare nelle ultime giornate l’assenza tra i savonesi dello schiacciatore Campi fermato per un brutto infortunio. Pericolo numero uno sarà l’opposto Omar Louza.

La Zephyr Mulattieri Valdimagra partirà a metà pomeriggio alla volta di Novi Ligure dove stasera alle ore 21 sarà attesa al palasport locale dalla Pallavolo Novi, quartultima forza del girone. In forse il libero Alessandro Vignali e il centrale Alessio De Matteis, che nella scorsa gara vinta con Mercatò Alba è stato uno dei migliori in campo. All’andata furono i ragazzi di Marselli ad imporsi con merito 3-1.

Ilaria Gallione