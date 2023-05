Tifosi mobilitati per la “finale“ di Lecce In tribuna anche Robert e Philip Platek

di Fabio Bernardini

Il patron aquilotto Robert Platek e il presidente Philip saranno, domenica prossima, sugli spalti dello stadio Via del Mare di Lecce per assistere al match tra lo Spezia e la formazione salentina. La proprietà americana, in un momento cruciale del campionato, vuole essere vicina a tecnici e giocatori nella consapevolezza che, anche questi piccoli ma importantissimi aspetti, contribuiscono a creare un connubio vincente. Si spera nella loro presenza anche nelle ultime due gare di campionato contro il Torino – indimenticabile il ricordo della salvezza del 15 maggio 2021 conquistata con la vittoria contro i granata, proprio con entrambi i massimi dirigenti americani a esultare in tribuna – e la Roma allo stadio ‘Olimpico’. Nel momento delle difficoltà, com’è sempre accaduto in riva al Golfo, la parola d’ordine è "non mollare", lottare fino all’ultima stilla di sudore, tutti insieme, per realizzare l’ennesima impresa. Una consuetudine consolidata per il popolo bianco capace, nel match contro il Milan, di trasformare il ‘Picco’ in una bolgia. "Il connubio con la nostra gente è determinante per una squadra come la nostra – ha detto mister Semplici –, i nostri tifosi non hanno mai mollato soffrendo tutti insieme per raggiungere l’obiettivo". Un sostegno che sarà costante anche a Lecce dove saranno presenti tanti supporter che affronteranno il viaggio in areo (partenza alle ore 6,10 da Pisa), in pullman (due quelli organizzati dalla Curva Ferrovia al prezzo di 50 euro, con partenza alle ore 20 di sabato e prenotazioni al numero 3925269060; si sta cercando di allestirne un terzo da parte di gruppi di tifosi), pulmini, auto e treno. Un viaggio di oltre mille km che affronteranno nel segno della "fede incondizionata per lo Spezia 1906". Per chi non andrà a Lecce la possibilità di seguire il match al cinema Il Nuovo con ingresso libero. Sul fronte tecnico, mister Semplici avrà qualche problema in più rispetto al dirimpettaio Baroni, visto che dovrà fare fronte alle assenze di Zovko, Beck, Moutinho, Sala, Holm, Maldini, Bastoni (piccole possibilità di recupero in extremis), tutti infortunati e di Amian squalificato. Proprio la mancanza del difensore francese, dopo 28 presenze ininterrotte, imporrà a Semplici di riassestare la difesa, magari con il rilancio di Ferrer, che nell’attuale campionato ha giocato solo quattro partite per 123’, ma che resta una risorsa importante.

Tutti ricorderanno la grande prestazione dello spagnolo nella ‘finale’ di Udine, lo scorso campionato. Da verificare, nel corso della settimana, se il mister aquilotto opterà nuovamente per il 3-5-2 proposto nel match contro il Milan o ripresenterà il 4-3-3. In casa Lecce, mister Baroni potrà disporre di quasi tutto l’organico con la sola eccezione di Banda, squalificato dal giudice sportivo e con ogni probabilità del capitano Hjulmand che ieri, nel corso dell’allenamento, si è fermato per un problema muscolare.