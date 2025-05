Rari Nantes fa incetta di medaglie

Un sipario da incorniciare sulla stagione per le promesse della Rari Nantes Spezia, che con Filippo Benini, Maria Vittoria Menoni e Pietro Montanari, hanno fatto incetta di medaglie alle finali regionali Gran Premio Es. A. Benini ha dominato la scena dei misti vincendo 200 e 400 e portando a casa un oro anche nei 400 stile libero e un argento nei 200 dorso, mentre Menoni ha conquistato la medaglia più pregiata nei 200 dorso, conducendo la gara dall’inizio alla fine con una nuotata potente e precisa, oltre che l’argento nei 100. Argento nella stessa gara al maschile per Pietro Montanari, che ha mancato l’oro per pochi centesimi e conquistato anche il bronzo nei 100 e 200 stile. "Il futuro del nuoto spezzino sembra più che mai brillante" commentano dal club guardando all’exploit degli atleti allenati da Antonio D’Aria e Matteo Benini. Buoni piazzamenti anche per Elisa Xhepnuzi nei 200 dorso, settima nei 200 stile e Leonardo Zola nei 100 delfino, sesto nei 200. Importante il contributo degli staffettisti Isabel Fecondo, Erika Popovici ed Elia Berra.

C.T.