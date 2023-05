Spezia under 16

Applausi in ogni caso per la formazione Under 16 dello Spezia che chiude la sua avventura nella fase finale del campionato agli ottavi di finale. Dopo il pesante ko casalingo per 5-0 al Ferdeghini della scorsa settimana, la squadra allenata da Gianni Migliorini, di fronte a un avversario di altissimo livello, la Roma di mister Gianluca Falsini, cede anche nel match di ritorno a Trigoria (5-2), ma con onore. Nonostante il passivo dell’andata, gli aquilotti tentano l’impresa, tanto che dopo 20’ si portano in vantaggio con Bordoni, bravo a superare Stomeo. Forte la reazione della Roma che dopo pochi minuti pareggia i conti con De Caro, che a inizio ripresa sigillerà il risultato con altri due gol. Nel finale, un gol di Viola rende meno amara la sconfitta per lo Spezia. Il tecnico spezzino ha schierato per l’occasione Tortorella, Nicolai, Ebano (87’ Fantinati), Lorenzelli, Piras (85’ Venturi), Martinelli (52’ Romanelli), Baldetti, Marchini (87’ Cassano), Bordoni (85’ Simonelli), Felici (85’ Arrighi), Ferrari (52’ Viola); in panchina sono rimasti Di Nubila e Vicari.

m. magi