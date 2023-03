"Spezia poco reattivo, un punto buttato via"

"Sconfitta amarissima, Spezia troppo rinunciatario e poco reattivo nella ripresa". Delusione palpabile negli oltre 1200 tifosi aquilotti presenti al ‘Mapei Stadium’ per la sconfitta delle Aquile contro il Sassuolo, con annesse preoccupazioni in chiave futura: "Pesantissima l’ammonizione di Nzola, contro la Salernitana saremo privi del nostro bomber". Riccardo Pieroni, da tempo residente in Emilia per lavoro, non ha rinunciato all’appuntamento del ‘Mapei’: "Avrei firmato per un pareggio, purtroppo alla distanza è venuta fuori la maggiore qualità degli avversari contestualmente ad un calo dello Spezia, apparso troppo rinunciatario. Questa squadra, in attacco, non può fare a meno di Verde, non è un caso che le uniche occasioni da gol si siano sviluppate quando è entrato il talento partenopeo. È una sconfitta preoccupante, anche in chiave futura perché andremo ad affrontare la Salernitana, in uno scontro diretto importantissimo, senza Nzola". Paolo Viviroli, abitante a Sassuolo, non nasconde la delusione: "È un ko amarissimo che non ci voleva. Il Sassuolo ha dimostrato di essere superiore sul piano tecnico, per lo Spezia hanno pesato le assenze di Reca, Bastoni e Holm. Un plauso a Maldini, da rivedere il fronte offensivo con Nzola poco incisivo anche se scarsamente rifornito. In futuro sarà importante un maggiore impiego di Verde. Ci giocheremo molto con la Salernitana, sperando che l’assenza di Nzola non si faccia sentire troppo". Sugli spalti del ‘Mapei’ anche Claudio Razzuoli, figlio di Luciano, indimenticato ex dirigente dello Spezia negli anni ‘80: "Ci aspettavamo uno Spezia più propositivo, meno rinunciatario, più efficace in zona gol. Note positive nel primo tempo, ma c’è da ammettere che il Sassuolo ha messo in campo un livello tecnico superiore. Semplici ha ritardato un po’ troppo l’ingresso in campo di Verde. Grave l’ammonizione di Nzola che ci priverà di un giocatore fondamentale, anche se col Sassuolo non ha brillato". Chiude Michael Granelli: "Sconfitta amarissima, un punto buttato via per un’ingenuità collettiva. Poca l’incisività sotto porta, sono mancati i guizzi vincenti di Nzola, un po’ meglio quando sono entrati Shomorudov e Verde. Sarà pesantissima l’assenza del capocannoniere Nzola nello scontro diretto contro la Salernitana".

Fabio Bernardini