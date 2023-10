Spezia-Pisa 0-0: una traversa per gli aquilotti, un palo per i nerazzurri

Cesena, 8 ottobre 2023 – Uno 0-0 che scontenta Alvini ma tutto sommato giusto quello tra Spezia e Pisa. Una traversa da una parte, un palo dall'altra, poi qualche conclusione in più da parte aquilotta, però anche i nerazzurri non stanno lì a guardare. Continua comunque la striscia positiva e dovrebbe anche essere l'ultima al Manuzzi, prima di tornare al Picco il 28 ottobre con il Cosenza.

Alvini conferma la formazione vittoriosa sulla Feralpisalò, con l'inserimento di Muhl al posto dell'infortunato Bertola e il cambio dell'ultim'ora di Dragowski, partito urgentemente per la Polonia per motivi personali, che lascia a Zoet.

Passa un solo minuto lo Spezia va vicino al vantaggio con Pio Esposito che colpisce l'incrocio dei pali toccando il pallone di Nikolaou in area. Gli aquilotti pressano molto e mettono in difficoltà gli avversari.

Rischia però grosso lo Spezia al 27' con il tiro di Esteves che incoccia sul palo e Zoet disteso in tuffo, poi nella stessa azione il portiere olandese para centralmente la conclusione di Barberis. Chiede un calcio di rigore il team di Alvini quando Caracciolo, con il braccio a terra in scivolata, para il tiro di Pio Esposito da centro area: anche il Var dice che va tutto bene. Bella l'uscita di Nicolas su Kouda, che respinge il tiro ravvicinato e poi subisce fallo al 41'.

Nessun cambio dopo l'intervallo due conclusioni fuori di Moreo e Beruatto, mentre la conclusione di Torregrossa viene parata da Zoet. Il colpo di testa di Salvatore Esposito non preoccupa Nicolas che blocca. Ancora Zoet al 20' che intercetta un corner poi non riesce il tap-in a Leverbe che non centra lo specchio. Non succede poi molto, nel resto della ripresa se non l'espulsione del nuovo entrato Ekdal per un fallo di reazione sull'ex Calabresi.

Spezia-Pisa 0-0

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Amian, Muhl, Nikolaou; Elia (21' st Cassata), S. Esposito, Bandinelli (30' st Zurkowski), Reca; Kouda (51' st Ekdal); Antonucci (30' st Verde), P. Esposito (21' st Moro). A disp. Zovko, Moutinho, Serpe, Cipot, Krollis, Corradini, Gelashvili. All. Alvini.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Leverbe (49' st Calabresi), Caracciolo; Esteves (28' st Valoti), Barberis (49' st Veloso), Marin, Beruatto; Moreo (36' st Tramoni), Piccinini; Torregrossa (28' st Mlakar). A disp. Loria, Campani, Hermannsson, Nagy, Vignato, Jureskin, Masucci. All. Aquilani.

Arbitro: Doveri di Roma 1 (assistenti Miniutti di Maniago e Votta di Moliterno, quarto uomo Virgilio di Molfetta, Var Marini di Roma 1, Avar Muto di Torre Annunziata).