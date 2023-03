Spezia contro il Monaco Un’amichevole di lusso

di Fabio Bernardini

Questa mattina, alle ore 11, lo Spezia disputerà un’amichevole di lusso contro il Monaco, formazione dell’omonimo Principato militante in Ligue 1, posizionata al quarto posto in classifica. Il match si disputerà a porte chiuse, nello splendido impianto Training Center a La Turbie, nel Principato di Monaco. Trattasi di una struttura eccezionale, tra le più avanzate in Europa, ultramoderna, edificata su una vecchia cava con vista sul Mar Mediterraneo, costata ben 55 milioni di euro. Nei programmi del presidente del Monaco, l’imprenditore russo Dmitrij Rybolovlev, il Training Center che è dotato di tre campi Uefa, sala specializzata per i recuperi fisici dei giocatori, palestre all’avanguardia, sala riunioni, auditorium, dovrà apportare ulteriore competitività al club monegasco. Mister Leonardo Semplici, dopo l’allenamento di ieri mattina, ha convocato per la partita odierna quattordici giocatori della prima squadra: i portieri Zoet, Zovko, i difensori Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski, i centrocampisti Sala, Bourabia, Kovalenko, Agudelo, gli attaccanti Verde, Gyasi, Maldini. Nella lista dei convocati il tecnico fiorentino ha inserito anche i giovani della Primavera Delorie, Lari, Di Giorgio, Piccioli, Leoncini, Plaia, Loffredo, Giorgeschi e Candelari, visto i quindici giocatori assenti per gli impegni delle Nazionali (Dragowski, Nzola, Shomurodov, Ampadu, Cipot, Beck, Ekdal, Holm, Esposito e Krollis), per infortunio (Reca) e perché non al meglio della condizione (Bastoni, Zurkowski, Marchetti e Moutinho, rimasti a Follo ad allenarsi). Questi ultimi quattro dovrebbero tornare a lavorare con il resto dei compagni domani. La truppa aquilotta è partita ieri nel primo pomeriggio alla volta del Principato di Monaco e farà ritorno in riva al Golfo oggi dopo la gara.

Occhi puntati anche sugli Aquilotti impegnati nelle varie Nazionali. Ieri Cipot ha giocato titolare nel match Slovenia U21-Slovacchia U21, impegno serale per Krollis nella gara Irlanda-Lettonia. Oggi sarà la volta di Nzola scendere in campo con la sua Angola impegnata contro il Ghana, mentre domani entreranno in scena il polacco Dragowski (Repubblica Ceca-Polonia), lo svedese Ekdal (Svezia-Belgio), l’uzbeko Shomurodov (Bolivia-Uzbekistan) e l’italiano Esposito (Serbia-Italia). A breve, dovrebbe poi tornare a breve a Follo il difensore Holm, dopo le visite mediche svolte in patria con la sua Nazionale.