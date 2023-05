Spezia col Toro non può sbagliare Si gioca la permanenza in serie A

di Fabio Bernardini

Il giorno più lungo è arrivato. Oggi pomeriggio, al ‘Picco’, lo Spezia si giocherà la Serie A nel match contro il Torino (il via alle ore 15, arbitra Guida), con a fianco la sua gente, quella che mai ha mollato in 117 anni di storia del club bianco. Sarà una giornata al cardiopalma, vietata ai deboli di cuore, da vivere con il fiato sospeso, in un misto di emotività, coraggio, forza e tenacia che è tipica degli spezzini. Salvezza fortissimamente salvezza, da tutti fortemente agognata appellandosi anche ai corsi e ricorsi storici: 39 anni fa, il 27 maggio 1984, lo Spezia di Galbiati conquistò la matematica permanenza in Serie C2 pareggiando al ‘Picco’ contro il Derthona alla penultima giornata; due anni fa lo Spezia di Italiano conquistò la permanenza in categoria battendo proprio il Torino al ‘Picco’ per 4 a 1.

Mister Leonardo Semplici non ha usato giri di parole: "Bisognerà fare una grande partita mettendo in campo la massima attenzione e determinazione, giocheremo contro una squadra di valore diverso rispetto al nostro, ma se ripeteremo le ultime partite ce la potremo giocare e magari anche vincere". Il tecnico toscano ha poi fatto perno sull’amore viscerale degli spezzini per i colori bianchi: "Lo stadio sarà sold out, mi fa molto piacere, abbiamo bisogno dei nostri tifosi, dovremo trascinarli con la nostra prestazione". Scontata la riproposizione del sistema di gioco 3-5-2, con il ritorno nell’undici iniziale di Amian che ha scontato il turno di squalifica. Nella lista dei convocati anche Bastoni, Maldini e Sala.

La formazione iniziale sarà la stessa vista all’opera contro il Milan, vale a dire Dragowski a guardia dei pali, Wisniewski, Ampadu e Nikolaou centrali, Amian e Reca sugli esterni. Al centro della mediana spazio ad Esposito, supportato ai lati dagli esperti Ekdal e Bourabia (Zurkowski, che ha segnato il suo ultimo gol in Serie A proprio contro il Torino, entrerà in corso d’opera), mentre in attacco conferme per Nzola e Gyasi, quest’ultimo ex del match. Saranno assenti per infortunio: Beck, Moutinho, Holm e Caldara. Sul fronte opposto, il tecnico del Torino Ivan Juric, ha spronato i suoi giocatori a dare il massimo: "C’è ancora tanto da giocarsi – ha arringato Juric – vogliamo fare alla grande le due partite che restano. Lo Spezia si giocherà la salvezza, è una squadra con giocatori molti forti per tecnica e gamba. Bisognerà fare una grande prestazione per provare a vincere".