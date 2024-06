Dopo 10 anni il sorteggio del calendario della Serie B ancora alla Spezia

La Spezia, 19 giugno 2024 – Ancora una volta, dieci anni dopo. L'Assemblea di Lega B tenuta in videoconferenza alla presenza di tutte le società iscritte, ha scelto La Spezia quale sede del sorteggio del calendario della Serie Bkt 2024/2025, che si terrà nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 luglio in piazza Europa.

L'evento, che vede la centrale collaborazione dello Spezia calcio – che aveva dato la propria disponibilità – , porterà nel cuore della città spezzina, a pochi giorni dall'anniversario per gli 80 anni della vittoria dello storico campionato del '44, i vertici delle venti società iscritte al prossimo campionato cadetto, e rappresenterà un'importante cartolina per tutto il territorio che si affaccia sul meraviglioso Golfo dei Poeti.

A questo proposito, lo Spezia calcio intende ringraziare il Comune della Spezia e in particolare il sindaco Pierluigi Peracchini per l'entusiasmo, il supporto e la disponibilità dimostrate fin da subito, determinanti per consentire al club di poter portare l'importante evento estivo nel cuore della città, e la Regione Liguria, per il sostegno e per essere ancora una volta al fianco della società nella valorizzazione dello splendido territorio spezzino.