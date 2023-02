Sarzana ospite del Cgc Viareggio

Dopo la fatica portoghese l’Hockey Sarzana Gamma Innovation torna a pensare in italiano. L’esperienza in Champion’s League per il momento ha portato tre sconfitte consecutive ai rossoneri ultima delle quali contro i campioni del Porto che saranno ospiti a Sarzana il 9 marzo. Ma nel torneo di serie A1 i ragazzi di Paolo De Rinaldis vogliono restare agganciati ai gradini più alti della classifica e per questo la trasferta di oggi alle 18 sulla pista del Cgc Viareggio dovrà servire per dare concretezza all’obiettivo. Nell’insolita sfida della domenica pomeriggio (il precedente a Vercelli ha portato fortuna ai sarzanesi) ci sarà da fare i conti con una squadra impegnata sul fondo della classifica diretta dal tecnico Raffaele Biancucci che ha sostituito da qualche settimana Massimo Mariotti. Le altre gare Vercelli-Monza, Sandrigo-Montecchio, Bassano-Valdagno, Grosseto-Trissino, Amatori Lodi-Montebello, Follonica-Forte dei Marmi.