Sampdoria-Spezia 1-1: due colpi di testa per un pari giusto

Genova, 22 aprile 2023 – Due colpi di testa per fissare l'1-1 tra Sampdoria e Spezia. Un gol per tempo. Un punto che serve più agli spezzini che, per adesso, tengono così almeno a distanza (minima) un Verona in grande risalita. È un po' contratto lo Spezia (che deve fare a meno di Dragowski in estremis), ma inizia bene: il primo tiro è di Maldini, seppur sia alto. Poi Ekdal in contropiede spreca davanti a Ravaglia calciando centralmente, quando non sono ancora passati 3 minuti. E con gli aquilotti costretti nella loro metà campo alla pressione di casa, è comunque Nzola a provare con un tiro a giro che Murillo devia in corner.

Passano in vantaggio i blucerchiati al 23' con Amione che colpisce di testa a centro area e la manda dove Zoet non può arrivare. E rischia tantissimo lo Spezia al 29' quando Esposito salva sulla riga sulla conclusione di Lammers. La partita è accesa, prima Gyasi e poi Verde mettono paura ai genovesi intorno alla mezzora. Prima del termine della prima frazione, una bella palla per Bourabia che però spara alto.

Dopo l'intervallo non ci sono cambi, ma il gioco si deve interrompere perché a Marassi non si vede nulla a causa del lancio di fumogeni. E dopo la ripresa, prima il colpo di testa di Amian sul fondo e poi, al 14', ecco l'incornata vincente del più piccolo della squadra, Verde, che rifinisce in gol il bel cross dalla sinistra di Bastoni. Proprio quest'ultimo allontana con una capocciata al 26' davanti alla porta di Zoet. Anche Ravaglia ha il suo daffare, prima sulla conclusione di Bourabia, poi su quella di Nzola. Appena iniziato il recupero il portiere olandese è miracoloso in uscita su Zanoli, che entra in area e conclude a botta sicura. Trema ancora lo Spezia al 2' di recupero quando il gioco viene fermato per un check Var, per un possibile tocco di mano in area di rigore. Poi, tutto a posto, così come all'8' di recupero per un contatto in area spezzina dubbio.

Sampdoria-Spezia 1-1

PRIMO TEMPO 1-0

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Gunter, Murillo (27' st Djuricic), Amione (33' st Oikonomou); Zanoli, Rincon, Winks (34' st Ilkhan), Augello; Leris, Lammers (27' st Jesè); Gabbiadini. A disp. Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru, Malgrida, Paoletti, Cuisance. All. Stankovic.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Wisniewski, Nikolaou (49' st Caldara), Bastoni (34' st Reca); Bourabia (34' st Agudelo), Esposito, Ekdal (49' st Kovalenko); Gyasi, Nzola, Maldini (30' pt Verde). A disp. Marchetti, Sala, Shomurodov, Krollis, Ferrer, Cipot. All. Semplici.

Arbitro: Maresca di Napoli (assistenti Colarossi di Roma 2 e Capaldo di Napoli, quarto omo Paterna di Teramo; Var Doveri di Roma 1, Avar Longo di Paola).

Marcatori: 23' pt Amione (Sa); 14' st Verde (Sp).