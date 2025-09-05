Quattro equipaggi della Bb Competition al Rally Val d’Aveto

La Spezia, 5 settembre 2025 – La scuderia Bb Competition è attesa ad una seconda metà della stagione sportiva da grande interprete. Gli spezzini sono pronti a scaldare i motori delle loro vetture portacolori ripartendo, già questo fine settimana, dalle strade del Rally Val d’Aveto. Saranno quattro, gli equipaggi chiamati a rappresentare il sodalizio con Claudio Arzà – il vincitore della precedente edizione della gara – che si presenterà allo 'start' al volante della Renault Clio Williams di classe A7, vettura 'gommata' Michelin che vedrà sul sedile destro la giovane Matilda Mariani e che potrà contare sul supporto tecnico della stessa Bb Competition.

“Dopo due vittorie assolute consecutive avrei tenuto in particolar modo a presentarmi sulla pedana di partenza della gara con una vettura di classe Rally2, per tentare il tris – il commento di Arzà – l’occasione però mi darà modo di tornare al volante della Renault Clio Williams e per questo tengo a ringraziare Mariano Mariani. È per me motivo di soddisfazione avere al fianco sua figlia Matilda, una giovane copilota che, cresciuta nella nostra scuderia, sta ben figurando negli appuntamenti condivisi con suo padre. Ha spinto tanto per correre con me, spero di poter contribuire alla sua crescita e di farla divertire”.

Sulle strade della Val d’Aveto cercherà un risultato di spessore nel confronto a due ruote motrici anche Luca Raspini, con Deborah Casazza alle note sulla Renault Clio S1600 schierata da Erreffe Rally Team ed equipaggiata con pneumatici Pirelli. Debutto per la nuova versione Racing Start Plus della Renault Clio RS di Pietro Bancalari: il pilota spezzino, che correrà con gomme Michelin, avrà al suo fianco Simona Righetti, copilota con la quale condividerà tutte le novità tecniche apportate, a partire dal cambio sequenziale. Il Rally Val d’Aveto rappresenterà anche una valida occasione di conferma per Giorgio Cerretti, alla quarta gara in carriera ma già vincitore di classe nell’ultima gara disputata, il Rally Internazionale del Taro. Il driver di BB Competition, supportato dalla squadra spezzina, sarà affiancato da Nicolò Minetti sulla Fiat Seicento 'gommata' Michelin. Otto, le prove speciali in programma, con partenza sabato da Rezzoaglio ed arrivo, l’indomani, a Santo Stefano d’Aveto.