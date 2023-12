Promozione Don Bosco e Cadimare, belle vittorie

Ci ha provato il Canaletto a tenere ancor più in bilico l’alta classifica del campionato di Promozione, imitando i ’cugini’ del Cadimare grandi guastafeste della situazione e protagonisti di una vittoria preziosissima. Ma i canarini dopo il momentaneo pareggio messo a segno da Carlini, hanno dovuto arrendersi al Psm Rapallo che si è aggiudicato il confronto 3 a 2 diventando anche la nuova leader del torneo. Ma l’equilibrio è sottilissimo con ben 5 formazioni divise soltanto da due punti. Per i ruentini a segno Padi, Canessa e Paoletti mentre per la formazione diretta da mister Massimo Plicanti dopo Carlini ha segnato Natale. La vetta del campionato cambia nuovamente il ruolo di leader e per la prima volta sale sul gradino più alto del podio il Psm Rapallo grazie al successo casalingo ma soprattutto al black out delle dirette contendenti che hanno trovato nelle avversarie spezzine ostacoli insormontabili. Il Don Bosco Spezia si è fatto largo sbarazzandosi 3-2 del Bogliasco mentre il Cadimare è andato a vincere 1-0 sul campo del Molassana, segno che la cura del nuovo tecnico Stefano Buccellato sta portando i suoi frutti. In due gare consecutive sono arrivati 4 punti e nonostante la classifica sia ancora molto delicata, lo uno spirito è decisamente più sollevato. Sconfitta 2-0 del Magra Azzurri nella gara ospite del Vallescrivia che ha risolto la contesa nella ripresa con Balbi e Fassone. Ma i santostefanesi di tecnico Giovanni Putti si sono resi pericolosi con Barabino, che si è visto annullare il potenziale vantaggio per fuorigioco quindi il portiere locale ha fermato alla grande un gran colpo di Giannini. Pari casalingo per il Levanto, 1-1 con la Sampierdarenese.