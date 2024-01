Pallanuoto Serie C. Marina Militare pronta. Il debutto a Perugia

Un ritorno alla tradizionale denominazione Marina Militare, al posto di Venere Azzurra, che aveva accompagnato le squadre del club nelle ultime stagioni, per i ragazzi della serie C e dell’under 18. Scalda i motori coach Carlo Foti, che insieme ai suoi ragazzi si prepara all’esordio della formazione senior nel campionato al via domani alle 19.30 a Perugia contro il Gryphus Sc. "Una trasferta insidiosa, ma siamo pronti per fare bene. Il gruppo – dice il tecnico – è costituito dai ragazzi cresciuti con me dal 2019, a cui si sono uniti due innesti dal Carrara: il centrovasca Simone Pardini e il portiere Simone Belluomini, che daranno quell’esperienza in più necessaria in un campionato di questa categoria. La formula prevede una retrocessione diretta e i play off per le prime due classificate nella stagione regolare, che si giocheranno la promozione in B. La favorita sembra la Dream Sport di Firenze, per il resto ci sarà grande equilibrio e noi stiamo lavorando tanto per farci trovare pronti". Foti carica anche i suoi under. "La passata stagione è stata coronata con le finali nazionali (categoria B, con la denominazione Venere Azzurra): abbiamo concluso un ciclo importante di crescita e da quest’anno abbiamo intrapreso un altro ciclo triennale importante che ci porterà ad affrontare un campionato under 18 serie A e un campionato di Serie C sempre più intrigante. Tornando al primo, (Juniores A), iniziato a dicembre, quest’anno siamo nelle 32 squadre più forti d’Italia e questo ci inorgoglisce, perché ci fa competere con squadre attrezzate per arrivare alle finali nazionali". Prossima sfida, domenica 21 alle 16 contro il Lavagna 90 alla ’Mori’. Le avversarie in campionato sono Gryphus, Polisportiva Olimpia, Pontassieve, Dream Sport Firenze, Firenze Pallanuoto, Certaldo, Andrea Doria e Azzurra Prato; il girone di andata si concluderà sabato 16 marzo, quando i ragazzi con le stellette ospiteranno l’Azzurra Prato.

Chiara Tenca