Magra Azzurri subito avanti Don Bosco Spezia recupera

DON BOSCO SPEZIA

1

MAGRA AZZURRI

1

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Antonelli, Massini; Mazzantini (74’ Laghezza), Giordano, Boggio; Gavini (51’ Azzaro), Berti (67’ Adami), Napoletano; Santunione e Morettini (67’ Pesare). (A disp. Ciardi, De Angelis, Simoni). All. Bastianelli.

MAGRA AZZURRI: Santini, Bernieri F., Bernieri R., Lertola, Bertano, Cariati, Masi, Bedini, Pellegri (61’ Valletta), Giannini, Ballani (71’ Pizziconi). (A disp. Neri, Capetta, Salamina, Bouhrame, Calzolari, Parra, Foschi). All. Leone.

Arbitro: Verdoia di Genova (Spinetta e Caggiano di Spezia).

Marcatori: 2’ Ballani, 34’ Morettini.

Note: espulso al 93’ Greci.

LA SPEZIA – Finisce in pagliari il match del ’Franco Cimma’ dove il Magra Azzurri strappa un punto al al Don Bosco Spezia. Ospiti subito in vantaggio con Ballani abile a raccogliere al limite dell’area una respinta della difesa avversaria su azione di calcio d’angolo.

Il Don Bosco pareggia poco dopo la mezz’ora su rigore concesso per un fallo di mani su un tiro di Napoletano. Nella ripresa, poco oltre la mezz’ora i santostefanesi mancano il nuovo vantaggio quando Giannini fallisce un calcio di rigore concesso per fallo su Francesco Bernieri. In pieno recupero arriva il cartellino rosso per Greci, un fallo su chiara occasione da rete nei confronti di un avversario. A sostituzioni già completate da parte del tenico di casa, in porta per il Don Bosco va Boggio per l’ultima punizione della partita, che si infrange sulla barriera.