Lerici Sport scatenato: Casagrande e Dainese in rossoblù, open day 1° settembre

Pausa prestagionale in casa Lerici Sport, ma il mercato per la prima squadra maschile di serie B non si ferma, con due novità: nuove entrate nella rosa di coach Andrea Sellaroli, l’attaccante Federico Dainese e il difensore Samuele Casagrande, che già aveva indossato la calottina rossoblù. Campione d’Italia con le giovanili del Bogliasco, con cui ha conquistato la promozione in serie A1 nella stagione 202122, Dainese è un bomber con trascorsi in A2 anche con Sturla e Chiavari e in B con Locatelli e Piacenza; con la formazione emiliana, nell’ultimo campionato ha disputato la finale per la promozione in serie A2. Cresciuto nelle giovanili di Recco, Sori e Chiavari, Casagrande è un talento ligure al 100%: alla corte del Lerici era già approdato per due stagioni all’età di 19 anni, per poi giocare con Rapallo (con cui ha centrato la A2) e nel Lavagna (A2). Due atleti di esperienza che si aggiungono a Tomas Echenigue, ancora impegnato con la Nazionale argentina, il cui arrivo a Lerici è previsto per i primi di novembre. Intanto, oltre alla prima squadra e in attesa di novità per quella della B femminile, il club del presidente Alessandro Sammartano organizza un open day di pallanuoto aperto a bambini e ragazzi ambosessi per venerdì 1° settembre, con i tecnici confermati e le new entry, sotto la supervisione di Sellaroli. La giornata prenderà il via alle 16 e darà a tutti i partecipanti la possibilità di confrontarsi con questa storica ed affascinante disciplina. Per informazioni e prenotazioni gratuite, 0187-965773.

Chiara Tenca