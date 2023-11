La Cestistica non sbaglia. Battuto anche Moncalieri

Moncalieri

58

Cestistica Spezzina

70

(22-18, 41-40, 46-52)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Carnevale Schianca, Cordola 10 (37, 12), Pasero 17 (510 da 2), Landi 5 (14, 12), Abbate Daga ne, Mitreva 11 (15, 38), Vairo ne, Ramò 4 (25, 04), Salvini, Ramasso 5 (12, 12), Jakpa 6 (34, 01). Allenatore: Terzolo P.

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 10 (59 da 2), Castelli ne, Cappellotto, Templari 12 (38, 13), Baldassarre 8 (25, 01), Carraro 4 (24, 01), Favre 20 (58, 22), Guzzoni 13 (310, 22), Guerrieri ne, Ratti ne, Capra 3 (01, 13)

Allenatore: Corsolini M.

Arbitri: Riccardo Spinello e Chiara Tomasello

MONCALIERI - Seconda vittoria consecutiva per la Cestistica Spezzina, che dopo la vittoria casalinga contro Broni, espugna Moncalieri e torna dal Piemonte con due punti importanti per la classifica. Non è stata però una vittoria facile. Il Moncalieri, fanalino di coda del campionato, ha venduto cara la pelle almeno nella prima metà della gara; poi, la qualità del team spezzino è uscito alla distanza, garantendo una meritata vittoria. Le piemontesi, ispirate da Paserro e Mitreva, hanno menato a lungo le danze, trascinando Moncalieri nei primi due quarti della contesa e mettendo sovente in difficoltà la squadra spezzina, capace però di rimanere incollata alla gara.

Alla pausa lunga, il divario tra le due squadre è di appena un punto: 41-40 a favore delle padrone di casa. Qui però la musica cambia, perchè il collettivo spezzino, orchestrato da Favre e Templari (alla fine 20 punti per la prima, 12 per la seconda), grazie anche a una difesa ben organizzata che ha permesso solo 5 punti nel terzo quarto, trova il break decisivo. Avanti di sei punti all’inizio dell’ultimo quarto, la Cestistica allunga ancora sulle ali dell’entusiasmo e grazie all’apporto di Carraro e Guzzoni, controllando il ritorno delle avversarie e vincendo agevolmente la gara. Nel prossimo turno, domenica 3 dicembre, Templari e compagne ospiteranno al Palasport Mariotti il Selargius, reduce da una vittoria netta (73-61) contro il Torino Teen Basket.