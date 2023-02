In Eccellenza dovrà essere rigiocata la partita Forza e Coraggio-Rapallo

Sorprendente decisione della corte d’appello che stravolge quella precedente del giudice sportivo Figc regionale in merito alla gara delle 17ª giornata dell’Eccellenza tra Forza e Coraggio e Rapallo. La partita si dovrà rigiocare malgrado sul campo furono i graziotti ad imporsi per 2-1 l’8 gennaio scorso. Il Rapallo all’epoca fece ricorso in quanto a suo dire al 97’ subito dopo il gol del 2-1 veniva espulso il suo portiere e l’arbitro non fece effettuare la sostituzione con l’entrata in campo del portiere di riserva e fischiò la fine dell’incontro. In merito a quanto richiesto dai ruentini il giudice sportivo rigettò il ricorso in base al referto arbitrale ed a quanto dichiarato successivamente dai componenti della terna arbitrale, i quali asserivano che nessun dirigente del Rapallo chiese il cambio. Successivamente i rapallesi fecero ricorso in appello e la corte ha dato loro ragione disponendo al ripetizione della partita. Nel testo pubblicato nell’ultimo comunicato ufficiale della Figc regionale, sorprende oltre alla decisione la sinteticità, senza entrare nello specifico e spiegarne le motivazioni. Una sentenza pertanto clamorosa che farà sicuramente discutere ma che di fatto stravolge il campionato d’Eccellenza e la sua classifica dato che i graziotti sono in lotta per il secondo posto ed i ruentini per la salvezza. La conseguenza di questa decisione è che la Forza e Coraggio perde tre punti scivolando dal terzo posto al sesto con il Rapallo che resta in zona play-out al quindicesimo.

P.G.