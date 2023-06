I Pulcini dello Spezia conquistano il ’Torneo Tatain’: battute Porto e Atalanta

Lo Spezia ha vinto la 10ª edizione del torneo di calcio ’Tatain’ organizzato dalla Tarros Sarzanese e riservato alla categoria Pulcini. Una rassegna che ha fatto il pieno di entusiasmo e spettatori per tutte le 4 intense giornate di gara che si sono disputate a ’ Berghini’ e al ’Luperi’. Bellissimo il percorso degli ’aquilotti’ guidati dal tecnico Marco Spagnoli (ex giocatore della Tarros Sarzanese) scesi in campo con Christian Lenzoni, Tommaso Di Bauda, Matteo Santin, Edoardo Ruffini, Lorenzo Vestrini, Diego Lorieri, Samuele Davini, Gioele Palmeri, Brandon Prestia, Samuel Dieli, Leonardo Kadriu. Dirigente accompagnatore Saverio Franchini. Secondo il Monza, davanti ad Atalanta e Porto, Juventus, Torino e Hajduk Spalato. Fra le squadre della zona 22° Montignoso (con alcuni spezzini in squadra), 25ª Tarros Sarzanese, 27ª Carrarese (con 3 giocatori della Val di Magra), 28° Romagnano, 35ª Don Bosco Spezia. Miglior giocatore del torneo Franco Tokic (Hajduk Spalato). Capocannoniere: Tommaso Conti (Pisa), miglior portiere: Alessandro Eroico (Juventus). E’ stata una bella festa che ha tenuto impegnato lo staff della Tarros Sarzanese, ormai abituato a gestire l’affluenza di pubblico in una rassegna intitolata a Carlo Dalle Lucche, per tutti semplicemente ’Tatain’, entrata a far parte del circuito dei grandi tornei internazionali. Il giuramento a inizio torneo è stato letto da Samuele Mulattieri, attaccante spezzino che ha trascinato il Frosinone in A.