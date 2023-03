Gli aquilotti cedono alla Reggina Un ko pesante in chiave play off

Spezia

1

Reggina

4

SPEZIA: Mascardi, Scieuzo, Piccioli (46’ Brisciani), Salerno (74’ Raineri), Benvenuto, Garzia, Beccarelli (66’ Loffredo), Leoncini, Lari, Candelari (74’ Sacko), Delorie (46’ Di Giorgio). A disp. Mosti, Cappelli, Manfrone, Bonaccorsi, Sardi, Di Nubila. All. Vecchio.

REGGINA: Lagonigro, Nardo, Malara, Disegni (67’ Passarelli), Girasole, Paura, Magliano (46’ Saba), Perrotta (46’ Serra), Crisafi, Farcomeni (85’ Magri), Palumbo (78’ Pagni). A disp. Summa, Latella, Perri, Attici. All. Franceschini.

Arbitro: Taricone di Perugia (assistenti Spagnolo di Reggio Emilia e Hader di Ravenna).

Marcatori: 4’ e 21’ Crisafi, 26’ Beccarelli, 45’ e 54’ Palumbo.

LA SPEZIA – Grossa sorpresa al ‘Ferdeghini’ dove lo Spezia Primavera è battuto per ben 4-1 dalla Reggina penultima in classifica del girone B. Terza sconfitta consecutiva per il team di Giuseppe Vecchio che scivola così al quinto posto facendosi scavalcare di una lunghezza da Pisa e Cosenza e raggiungere da Virtus Entella e Pescara. Calabresi che partono forte e al 4’ sono già in vantaggio con Crisafi che si ripete al 21’ raddoppiando. A questo punto veemente reazione dei bianchi che al 26’ accorciano le distanze con Beccarelli e si gettano generosamente in avanti alla ricerca del pareggio ma in chiusura di primo tempo al 45’ arriva il tris ospite con Palumbo. Ad inizio ripresa al 54’ Palumbo fa il poker e doppietta personale chiudendo la gara malgrado la pressione dei padroni di casa che però non riescono più a segnare.

Gli altri risultati di giornata sono i seguenti: Ascoli-Virtus Entella 1-1, Cosenza-Perugia 1-0, Crotone-Pescara 0-0, Lazio-Imolese 2-1, Pisa-Benevento 1-1, Salernitana-Ternana 1-2, Viterbese-Monopoli 3-1. Per una classifica che vede in testa la Lazio con 48 punti, seguita da Ascoli 44, Benevento 39, Pisa e Cosenza 36, Spezia, Virtus Entella e Pescara 35, Crotone 32, Perugia 29, Viterbese e Monopoli 24, Imolese e Salernitana 20, Reggina 19, Ternana 18.

P.G.