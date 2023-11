Giovanili Spezia contro la Samp: travolgenti gli Under 17, bravi gli Under 16

La Spezia, 14 novembre 2023 – Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le giovanili dello Spezia impegnate nei campionati nazionali, nel triplo confronto con la Sampdoria. Eccezionale il successo esterno degli Under 17 allenati da Claudio Terzi che espugnano il campo della Sampdoria, con un sonoro 5-2, in una gara a senso unico nel segno di Brio. L'attaccante spezzino impiega mezzora per portare gli aquilotti avanti 3-0 (al 4', al 24' e al 30'), poi Franchetti Rosada fa poker prima che Hoxha accorci; nella ripresa ancora Marchini per lo Spezia e Riccardi per la Samp a definire lo score. Vecchio ha mandato in campo Tortorella, Nicolai (72’ Arrighi), Banti (67’ Ferrazza), Lorenzelli, Martinelli (72’ Capoduri), Piras, Cristodaro (52’ Bordoni), Marchini, Brio (52’ Baldetti), Franchetti Rosada, Viola; in panchina sono rimasti Leonardo, Fantinati, Romanelli e Venturini.

Gli altri risultati: Napoli-Bologna 2-5, Torino-Reggiana 2-0, Sassuolo-Pisa 3-0, Parma-Cremonese 1-1, Genoa-Modena 3-1.

Classifica: Juventus punti 17; Bologna, Parma e Sassuolo 14; Spezia, Pisa e Sampdoria 13; Genoa e Cremonese 12; Modena 7; Reggiana 3; Napoli 2.

Splendido, comunque, anche il pari senza reti ottenuto dagli Under 16 guidati da Riccardo Corallo, contro la capolista Sampdoria. Il tecnico ha schierato Marchetto, Insignito, Ricci, Vignali, Aloisi, Stimolo, Del Sante, Ravecca (57' Rapallini), Climi, Cassano, Sartori G (64’ Amato); in panchina sono rimasti Bagnasco, Bruni, Fiocchi, Magazzù e Fondi.

Altri risultati: Pisa-Juventus 0-1, Modena-Napoli 0-4, Cremonese-Sassuolo 1-2, Parma-Genoa 2-0, Torino-Reggiana 1-1.

Classifica: Sampdoria punti 19; Parma 18; Juventus 15; Sassuolo e Genoa 14; Spezia 13; Bologna 12; Napoli 9; Cremonese 8; Torino 4; Pisa e Modena 2; Reggiana 1.

Cade, invece, per l'ennesima volta, l'Under 15 di Gianni Migliorini, battuta in casa dalla Sampdoria, a causa della rete di Cantini a metà del primo tempo. L'allenatore ha mandato in campo Walid, Mazzanti, Albani, Longhi, Bertolone, Battistoni (79’ Carbone R), Michelotti, Ghetti (59’ Rosini), Carbone C, D’Ambrosio (70’ D’Antonio), Bertoncini (46’ D’Andrea); in panchina sono rimasti Altemura, Rosa, Ballestracci, Lorè e Vernazza.

Altri risultati: Modena-Napoli 1-0, Pisa-Juventus 0-5, Cremonese-Sassuolo 1-1, Parma-Genoa 1-3, Torino-Reggiana 1-0.

Classifica: Genoa punti 22; Juventus 19; Bologna 15; Sampdoria 14; Sassuolo, Parma e Torino 13; Cremonese e Modena 9; Pisa 4; Napoli e Spezia 3; Reggiana 0.

Marco Magi