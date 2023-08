Garbini e Becci vincono il torneo Tpra a La Spezia, Follo

La coppia composta da Laura Garbini e Silvano Becci ha conquistato il torneo di tennis di doppio misto che si è disputato all’impianto sportivo di Follo inserito nel circuito nazionale del Tpra. La rassegna ha visto l’organizzazione di Maurizio Vallesi e del referente provinciale del rassegna Pier Aldo Canessa. Nella finalissima i vincitori si sono imposti su Cristiana Giani e Marco Bertoni con il punteggio di 6-3. Intanto la prima edizione del torneo di doppio organizzato all’impianto "Blue Park" al ponte di Arcola sospeso dall’allerta meteo riprenderà comunque con le partite dei quarti di finale da giovedì 31 agosto con questi abbinamenti: Iapoce-JingcoPoletti-Pasquelli; Dall’Aste-D’AlicandroTamberi-Conti. Cioppo-PasqualiCanessa Oriato (sabato 2 settembre); Zanardi-Cecchi Pregazzi-Tarabotto (venerdì 1 settembre). Il singolare All Stars che si è disputato al circolo River di Arcola successo di Gabriele Tulliani campione regionale Emilia Romagna 2021 che ha superato in finale Michel Mussi con il punteggio di 6-2.

Nella prova del Tpra che si è invece disputata all’impianto "La Torretta" di Fosdinovo vittoria di Alberto De Biaggi e Christian Jingco che hanno avuto la meglio con il punteggio di 6-2 dell’affiatato duo composto da Marco Bertoni e Tommaso Iapoce protagonist per altro di una splendida semifinale contro la famiglia Dall’Aste formata dalla classe e sportività intramontabile di papà Roberto affiancato in questa occasione dal figlio Federico. Inoltre nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 settembre è in programma all’impianto spezzino di San Benedetto l’ultima prova del singolare categoria All Stars valida per ottenere il pass alla partecipazione del Master Regionale "Road to Torino" e sono ancora aperte le iscrizioni contattando la segreteria del circolo.