‘Garage Crossifght’ domina con Bulai e Guelfi

Il 2 e 3 dicembre si sono svolte a Roma le finali nazionali dei campionati italiani under 13 ai quali hanno preso parte i migliori 6 atleti di ogni categoria di peso. Nella categoria fino a 73 kg domina Bulai Alexandru diventando campione italiano under 13 e sollevando ben 140 kg di totale (60 nell’esercizio di strappo e 80 in quello si slancio); con queste misure si colloca nell’élite della pesistica olimpica giovanile nazionale. Ottimo e inaspettato il secondo posto di Ettore Guelfi che dopo una lotta serrata si aggiudica il titolo di Vice Campione Italiano under 13. Grazie a questi due risultati eccellenti ottenuti dagli allievi di Mihai Lazar e Mauro Lombardini, la società ‘Garage Crossifght’ della Spezia si è distinta aggiudicandosi un ottimo terzo posto tra tutte le società sportive d’Italia. Michela Nardini presidente della società sportiva sta intraprendendo un nuovo progetto di Pesistica Giovanile nelle scuole al fine di far conoscere questa disciplina olimpica e permettere ad altri giovani di intraprendere questo sport.

G.S.