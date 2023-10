Forza e Coraggio sfida l'Albaro a La Spezia in Coppa Eccellenza: Gioca per la Salvezza

"Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma purtroppo spesso al primo episodio veniamo puniti, talvolta per demerito nostro". C’è amarezza nella parole del direttore sportivo della Forza e Coraggio Manuel Arena, nel commentare la sfortunata sconfitta per 1-0 subita a pochi minuti dalla fine sul campo del fanalino di coda Golfo Paradiso Pro Recco. "Spiace perchè ad inizio ripresa abbiamo avuto un paio di occasioni importanti, ma il palo e le parate del loro portiere non ci hanno permesso di segnare. Salviamo gli aspetti positivi della gara e cercheremo di fare tesoro degli errori per le prossime gare. Domenica ci aspetta una gara fondamentale, vogliamo riscattarci". La vittoria (la prima stagionale dopo tre sconfitte consecutive) consente alla Pro Recco di scavalcare in classifica di una lunghezza i graziotti, che scivolano così all’ultimo posto appaiati a Sammargheritese e Pietra Ligure. Partita sfortunata per il team di Matteo Gassani che sullo 0-0 colpisce un palo a portiere battuto con Bertozzi, che poi verrà espulso al 90’ per proteste. Le furie rosse, reduci da due pareggi consecutivi, sono alla prima sconfitta in trasferta, la seconda complessiva con quella in casa contro il Baiardo.

Nel prossimo turno in programma domenica 8 ottobre la Forza e Coraggio affronterà al ‘Cimma’ di Pagliari la Sammargheritese in un importantissimo scontro diretto per la salvezza. Sarà l’occasione per cercare la prima vittoria stagionale contro una squadra peraltro già battuta 3-2 in Coppa Italia il 2 settembre. Ma prima del match di domenica la Forza e Coraggio sarà impegnata questa sera 20 alla ‘Sciorba’ di Genova l’Athletic Club Albaro nella gara d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza: Arbitrerà Pettirossi con assistenti Poggi e Conio, tutti della sezione Aia Genova. Il match di rirtorno in programma il 18 ottobre alle 18 al ‘Cimma’ di Pagliari.

P.G.