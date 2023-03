Fight Club protagonista nella gara di Livorno

Fight club La Spezia protagonista all’evento di Kickboxing e Muay Thai, Fight day 1 nella palestra dei Vigili del fuoco di Livorno, con la regia del ‘Kodokan Livorno’ del maestro Lorenzo Aiello. I 5 ragazzi spezzini impegnati nella competizione, allenati dai maestri Giuliano Cerasoli e Gianni Pintus, hanno dato prova di ottime capacità tecniche e caratteriali. Il primo a salire sul ring è stato Diego D’Imporzano junior, 55 kg., battuto da un avversario più esperto, mettendo comunque in mostra buone attitudini dal punto di vista atletico e tecnico. Vittorie con verdetto unanime per Thomas Venturini, 72 kg e Jose Rey nella kickboxing tecnica 62 kg, in match dominati. Sconfitta immeritata per Giulia Cerasoli nella kickboxing tecnica 52 kg., contro una forte atleta livornese, a dispetto di una gara condotta in attacco. Infine un pareggio nella kickboxing tecnica per Lorenzo Bisogno junior 55 kg. che ha confermato le sue eccellenti doti combattive. Domenica Fight Club scena a Genova, mentre il 19 marzo a Lucca.

Fabio Bernardini