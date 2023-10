EQUITAZIONE. Marras e Leone volano a FieraCavalli di Verona

Si sono svolte a Cattolica (Rimini) le finali del Progetto Sport 2023, circuito che ha tenuto le ragazze della Tre Emme di Vezzano Ligure impegnate tutto l’anno. Micaela Mariuccia Marras, col suo Arca Du Lys, ha vinto il Livello 5 Juniores staccando così il ’pass’ per prestigiosa Fieracavalli Verona 2023. Marras (nella stessa categoria) è arrivata decima con Farinelli and CO. Chiara Leone con la sua Valentine Blue, è terza nel livello 4 Junior, con la possibilità di prendere parte a Fieracavalli. Infine Beatrice Tonelli e la sua Liona Bloom hanno fatto buoni percorsi nella finale portando a casa un bagaglio di esperienza importantissimo per la loro crescita sportiva. Francesco Marras e Micol Siri possono soddisfatti delle loro allieve e di come riescono a far fronte ai loro impegni sportivi oltre che scolastici.