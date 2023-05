Duathlon tutto d’oro, Samuele Angelini è campione del mondo: "Una gioia immensa"

La Spezia, 3 maggio 2023 – L’oro mondiale nel duathlon sprint di Samuele Angelini è ‘solo’ il brillante risultato di un bellissimo percorso lungo otto anni, dalla costituzione della sezione giovanile delle Fiamme Oro al Cnes della Spezia (diretto dal 2020 da Paolo Amicarelli). Dal 2022 la squadra vede alla guida tecnica l’ispettore Cristian Lombardo, che ha raccolto il testimone dal collega Federico Angelini. Al World Triathlon Multisport Championships di Ibiza, Samuele e Giorgia Priarone, lui spezzino delle Fiamme Oro della polizia, lei genovese dell’associazione 707, hanno dominato la gara e battuto nell’ordine Francia (Benjamin Choquert e Marion Le Goffe) e Belgio (Arnaud Dely e Maurine Ricour) salendo sul primo gradino del podio. Dominio azzurro nella mixed relay élite con il format 2x: il team italiano, partito con Samuele Angelini, ha preso il comando della gara sin dai primi metri del percorso sul lungomare dell’Isola delle Baleari, cambiando in prima posizione al primo touch superando la Francia, compagna di fuga, negli ultimissimi metri della seconda corsa. Priarone, partita subito molto forte, ha sferrato l’attacco decisivo nella frazione di ciclismo staccando Francia, Spagna e Belgio, che hanno provato a collaborare per rientrare sull’azzurra.

Terza frazione con Angelini nuovamente in gara, che incrementa il vantaggio accumulato nella seconda frazione portandolo da circa 30’’ a oltre 45’’. Ultimo cambio con Priarone che vola al traguardo e porta la staffetta azzurra sul tetto del mondo della specialità. Ogni tappa comprendeva una corsa veloce e intensa di 2 chilometri lungo il porto di Santa Eulalia, 5 chilometri di andata e ritorno in bici e l’arrivo finale di 1 chilometro. Nel team Italia non erano presenti gli atleti elite in qualifica olimpica (prossimo obiettivo di Samuele, in piena fase ascendente), ma tanto per fare qualche nome dei partecipanti, ecco tra i molti big, atleti come Mario Mola, icona del triathlon mondiale (3 volte campione del mondo, 2 edizioni olimpiche); il francese Choquert campione europeo duathlon in carica, 4 volte campione europeo, Le Bihan, campione del mondo di duathlon 2021 e Dely il belga più volte sul podio a europeo e mondiali di Duathlon.

“Sono molto contento, è un risultato incredibile – dichiara Samuele Angelini – Abbiamo dovuto lavorare molto duramente per questo e la pressione era alta per mantenere il comando". Proprio il ventiquattrenne, un mese fa, ha tra l’altro bissato il successo del 2022 ed ha conquistato ad Imola il titolo tricolore assoluto di duathlon Sprint assoluto il 1° aprile, davanti a Michele Sarzilla ed a Franco Pesavento (stesso podio dell’anno scorso), qualificandosi così all’appuntamento mondiale. Inoltre, alla luce del valore aggiunto sul territorio costituito dalla squadra delle Fiamme Oro, sospinta dal questore Lilia Fredella – in occasione della recente cerimonia della Festa della Polizia – insieme al sindaco Pierluigi Peracchini ed all’assessore Marco Frascatore, è stato annunciato l’ampliamento della sezione giovanile alla disciplina del nuoto.