Calcio Uisp a 11: Valeriano Favaro Alinò attende una tra Amatori Per Lucio e Comano

La Spezia, 14 aprile 2024 – Saranno Comano e Amatori Per Lucio – che ribadiscono il successo dell'andata – a contendersi il posto nella finale scudetto, dove c'è ad attendere uno di loro il Valeriano Favaro Alinò (vincitore della regular season).

Nei quarti di finale di ritorno dei playoff del Girone 1 nel campionato calcistico a 11 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, infatti, il Comano supera l'Sgs Real Chiappa in trasferta per 2-1 (Lombardi G., Lombardi L.; Agrifoglio C.), mentre l'Amatori Per Lucio batte i Blues Boys con lo stesso risultato (Greco L., Freschi A.; Roussin A.).

Nel Girone 2, nei playoff di andata Sporting Bacco-Amatori Castelnuovo 2-3 (Corsi A., Manferlotti A.; Peigottu L., Rossi C., Rossini S.) e Sesta Godano-Gran Caffè 1-1 (Visigalli E.; Giannoni T.), mentre nei playout, l'1-0 firmato da Scroglieri non basta ai Blues Boy 2, dopo la sconfitta dell'andata con il Riomaior per 3-0, per evitare la retrocessione nel Girone 3.

Pegazzano e La Colomba 9.80 raggiungono poi la finale playoff nel Girone 3, per salire nel Girone 2: il Golfo dei Poeti vince in casa del Pegazzano per 1-0 (gol di Privitera), ma all'andata era finita 0-2; il Farafulla, invece, pareggia sul terreno della Colomba per 2-2 (Cantoni S., Bruni C.; Polverini E ., De Tan R.), però all'andata era terminata 1-2. Con le due squadre già qualificate, per la posizione in classifica, ecco gli accoppiamenti delle finali: Pegazzano-Virgoletta e La Colmba-Soliera. Infine le coppe.

COPPA LASPEZIAVALDIMAGRA

Montemarcello-Il Ritrovo Filetto 2 1-0 (Andata 2-2)

Cavallaro V.

Autoservice Cassana-Romito 5-2 (Andata 8-1)

Guano A., Mancusi G., Messina D., Sparacino S., Barsotelli D.; Bigi L., Carlotti Y.

Montemarcello e Autoservice Cassana in semifinale

SUPERCOPPA

Valeriano Favaro Alinò-Asd Tresana 4-3 (Acosta R. (3), Novani R.; Scozzari D., Crispi L., Piccirillo). Prossimo turno: Asd Tresana-Ceserano.

Marco Magi