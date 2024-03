Calcio Uisp a 11: Pegazzano a forza 11, Amatori Per Lucio mette paura ad Alinò

La Spezia, 17 marzo 2024 – Ad una giornata dalla fine all'Atletico Tresana basta un pareggio per festeggiare la promozione nella massima serie. Nella decima di ritorno del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, l'Amatori Castelnuovo, seconda del Girone 2, vince, ma non basta.

Intanto nel Girone 1, tutto definito nella parte alta con il Valeriano Favaro Alinò già certo finalista per lo scudetto che, in attesa dei playoff dove si conteranno esclusi eccellenti, si becca una sonora batosta in casa dell'Amatori Per Lucio. Ci pensa il Cgs Real Chiappa a stroncare le ultime velleità del Cpo Agriturismo La Sarticola, con un poker in esterna.

Infine, nel Girone 3, il Pegazzano con un incredibile 11-1 (con 7 marcatori diversi), raggiunge sul terzo gradino del podio Virgoletta e La Colomba 9.80, entrambe sconfitte tra le mura amiche (la seconda dal Rangers Soliera, che così scatta seconda in solitaria).

GIRONE 1

Asc Bagnone-Montemarcello 1-0 Fabiani S. Amatori Per Lucio-Valeriano Favaro Alinò 4-1 Galloni F., Freschi A., Pellistri M., Salviati M.; Bellettini S. Cpo Agr. La Sarticola-Cgs Real Chiappa 0-4 Chiocca M. (2), Agrifoglio C. (2) Gs Pozzuolo-La Serra 1-1 Orsoni M.; Belli M. Blues Boys-Amatori Filattiera 1-0 Roussi A. Asd Il Ritrovo Filetto-Comano 0-0

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 37; Amatori Per Lucio 30; Real Chiappa 28; Blues Boys 26; La Serra e Comano 24; Pozzuolo e Cpo La Sarticola 20; Ritrovo Filetto 15; Amatori Filattiera 12; Bagnone 9; Montemarcello 7.

GIRONE 2

Sporting Bacco-Sesta Godano 0-1 Taddei D. Delta del Caprio-Blues Boys 2 1-2 Staghezza D.; Gargiulo L., Martelli A. Amatori Pallerone-Pugliola / Bellavista 1-1 Scarpa A.; Maccarone M. Albianese-Amatori Castelnuovo 1-2 Marcocci T.; Scopsi F., Simoncini V.

Asd Atletico Tresana 2010-Riomaior Bar O'netto 0-0

Classifica: Atletico Tresana punti 30; Amatori Castelnuovo 27; Sesta Godano 25; Gran Caffè Sarzana 23, Sporting Bacco 19; Pugliola/Bellavista 17; Riomaior Bar O'Netto, Delta del Caprio e Amatori Pallerone 15; Blues Boys 2 14; Albianese 10.

GIRONE 3 Autoservice Cassana-Asd Il Ritrovo Filetto 2 4-0 Finocchietti S., Guano A., Ioppolo A., Mancusi G. Pegazzano-Romito 11-1 Spano D. (2), Verde M. (2), Tola C. (2), Cariola A. (2), Makitov I., Firetto S., Langella C.; Bigi L. Golfo dei Poeti Lerici-Us Ceserano 4-0 Maddalena L. (2), Serio A., Dell'ovo A. La Colomba 9.80-Rangers Soliera 0-1 Ippolito A. Virgoletta-Farafulla Fc 1-2 Firmini A.; Gabelloni A., Fiori M.

Classifica: Ceserano punti 29; Rangers Soliera 26; Virgoletta, La Colomba 9.80 e Pegazzano 24; Golfo dei Poeti Lerici 23; Farafulla 21; Atletico Gordana 13; Autoservice Cassana 12; Ritrovo Filetto 2 8; Romito 3.

Marco Magi