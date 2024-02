Calcio Uisp a 11: Ritrovo Filetto di granito, Pozzuolo al settimo cielo

La Spezia, 19 febbraio 2024 - Il Ritrovo Filetto riesce a bloccare nientemeno che la capolista, una sorpresa nella sesta di ritorno del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Ma anche se frena nel Girone 1 il Valeriano Favaro Alinò, rimane ben distante l'Amatori Per Lucio, prima inseguitrice, strapazzata in casa del Gs Pozzuolo.

Con un classico 2-0 si sbarazza del Sesta Godano, la prima del Girone 2, l'Atletico Tresana 2010, che continua la sua corsa sempre seguito dall'Amatori Castelnuovo.

Tutto stabile, invece, nel Girone 3, dove guida il Ceserano, corsaro tra le mura dell'ottimo Rangers Soliera, mentre non fatica la seconda, La Colomba 9.80, che vince a tavolino.

Inoltre i risultati dl campionato Over 45 di calcio a 7 che arriva alla quarta di andata.

GIRONE 1

Asc Bagnone-Cpo Agr. La Sarticola 0-1 Marinari M. Gs Pozzuolo-Amatori Per Lucio 4-1 Fausti F. (2), Lopreti R., Paloka E.; Pellistri M. Blues Boys-Montemarcello 1-0 Tavarini G. Comano-Cgs Real Chiappa 2-1 Filattiera A., Micheli F.; Agrifoglio C. Amatori Filattiera-La Serra 2-1 Maggioni F., Vannoni L.; Fresco G.

Asd Il Ritrovo Filetto-Valeriano Favaro Alinò 0-0

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 32; Amatori Per Lucio 23;Real Chiappa 22; Comano e Blues Boys 20; La Serra 19; Pozzuolo 17; Cpo Agr. La Sarticola 16; Ritrovo Filetto 14; Amatori Filattiera 9; Montemarcello 7; Bagnone 5.

GIRONE 2

Sporting Bacco-Delta Del Caprio 5-3 Gerosa F. (2), Corsi A. (2), Daffeh M.; Volpi A., Lazzerini F., Beghe D. Asd Atletico Tresana 2010-Sesta Godano 2-0 Diouf S., Gabrielli L. Amatori Castelnuovo-Blues Boys 2 4-0 Barabini E., Pezzica A., Simoncini V., Buonpensiere L. Riomaior Bar O'netto-Pugliola / Bellavista 0-2 Maccarone M., Giannarelli N.

Amatori Pallerone-Gran Caffè Sarzana 0-0

Classifica: Atletico Tresana punti 25; Castelnuovo 23; Gran Caffè Sarzana e Sesta Godano 20; Sporting Bacco 16; Pugliola/Bellavista 13; Delta del Caprio 12; Blues Boys 2 11; Amatori Pallerone e Riomaior Bar O'Netto 10; Albianese 8.

GIRONE 3

Autoservice Cassana-Pegazzano 1-4 Guano A.; Bontempi C. (2), Firetto S., Tola C. Golfo dei Poeti Lerici-Atletico Gordana si gioca martedi 20 febbraio Farafulla Fc-Romito 4-2 Polverini E. (2), Bianchi A., Mancini A.; Cundumi C., Cundumi L. Rangers Soliera-Us Ceserano 1-2 Terenzoni M.; Pierini L., Pierini Lorenzo

La Colomba 9.80-Asd Il Ritrovo Filetto 2 3-0 per rinuncia

Classifica: Ceserano punti 24; La Colomba 9.80 22; Virgoletta 21; Rangers Soliera 20; Pegazzano 18; Farafulla 16; Golfo dei Poeti Lerici 15; Atletico Gordana 11; Cassana 9; Ritrovo Filetto 2 7; Romito 2.

OVER 45

ECCELLENZA

Pizzeria Chiara-Tirrena Noleggi 4-8 Datteri P. (2), Paita G., Albertin G.; Luccini M. (5), Bertagna S. (2), Campana R. Pizzeria Il Trincerone-Moto Masini 7-2 Melucci M. (2), Volta A. (2), Fanton F., Giovinazzo A., Moggia M.; Moscoloni M., Bottiglioni F. Asd Commercialisti-Vf Alino/Metalluminio 4-2 Branchetti F. (2), Fiasella P., Musetti S.; Bernacca P., Pasquali G.

PROMOZIONE

Bar Ravenna-Carrozzeria La Veneta 12-3 Benetti F. (8), Rizzo M. (2), Bioletti A., Blasi S.; Battaglini L. (2), Parziale S. City Car-Bar Picchi/Bonanni 1-6 Giannoni D.; Sabatini A. (3), El Fahimi A. (2), Fantolini L. La Serra-Moto Masini 2- si gioca martedì 20 febbraio