Biliardo Uisp: dopo quattro turni in Serie A guida il Termo A

La Spezia, 14 ottobre 2024 – Ha preso il via il campionato di biliardo specialità boccette a squadre curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Dopo quattro turni, nella Serie A, guida il Termo A, seguito a ruota dai campioni del Sarzana A, affiancati al Termo B. In Serie B, invece, guida il Follo B, seguito dal Lizza B. Infine, in Serie C, comanda il Sarzana D, secondo il Valdellora.

SERIE A

Primo turno: Campetto A-Goriziana 3-1, Pianta A-Maxim B 4-0, Termo A-Termo C 2-2, Sarzana A-Sarzana B 2-2, Termo B-Riccò A 4-0, Maxim A-Lizza A 2-2, Valdellora A-Centrale A 3-1. Secondo turno: Goriziana-Pianta A 2-2, Maxim B-Termo A 0-4, Termo C-Sarzana A 1-3, Sarzana B-Termo B 1-3, Riccò A-Maxim A 1-3, Lizza A-Valellora A 3-1, Centrale A-Pitelli A 3-1. Terzo turno: Pianta A-Campetto A 2-2, Termo A-Goriziana 4-0, Sarzana A-Maxim B 4-0, Termo B-Termo C 2-2, Maxim-Sarzana B 2-2, Valdellora A- Riccò A 2-2, Pitelli A-Lizza A 2-2. Quarto turno: Campetto A-Termo A 1-3, Goriziana-Sarzana A 1-3, Maxim B-Termo B 1-3, Termo C-Maxim A 2-2, Sarzana B-Valdellora A 3-1, Riccò A-Pitelli A nd, Lizza A-Centrale A 2-2.

Classifica: Termo A punti 13; Sarzana A e Termo B 12; Lizza A e Maxim A 9; Sarzana B e Pianta A 8; Termo C e Valdellora A 7; Campetto A e Centrale A 6; Goriziana 4; Pitelli A e Riccò A 3; Maxim B 1.

SERIE B

Primo turno: Centrale B-Valdellora B 3-1, Lizza B-Lizza C 3-1, Riccò B-Follo A 1-3, Santo Stefano Magra A-Jolly A 3-1, O'Scaineto-Pianta B 1-3, Fabiano A-Campetto B 3-1, Sarzana C-Maxim C 3-1. Secondo turno: Valdellora B-Lizza B 1-3, Lizza C-Riccò B 2-2, Follo A-Santo Stefano Magra A 3-1, Jolly A-O'Scaineto 2-2, Pianta B-Fabiano A 3-1, Campetto B-Sarzana C 3-1, Maxim C-Centrale B 4-0. Terzo turno: Lizza B-Centrale B 3-1, Riccò B-Valdellora B 0-4, Santo Stefano Magra A-Lizza C 2-2, O'Scaineto-Follo A 1-3, Fabiano A-Jolly A 3-1, Sarzana C-Pianta B 3-1, Campetto B-Maxim C 2-2. Quarto turno: Centrale B-Riccò B 0-4, Valdellora B-Santo Stefano Magra A 3-1, Lizza C-O'Scaineto 3-1, Follo A-Fabiano A 4-0, Jolly A-Sarzana C 2-2, Pianta B-Campetto B 3-1, Maxim C-Lizza B 2-2.

Classifica: Follo A punti 13; Lizza B 11; Pianta B 10; Sarzana C, Valdellora B e Maxim C 9; Lizza C 8; Campetto B, Riccò B, Santo Stefano Magra A e Fabiano A 7; Jolly A 6; O'Scaineto 5; Centrale B 4.

SERIE C

Primo turno: Santo Stefano Magra B-Sarzana D 2-2, Valdellora C-Maxim E 3-1, Fabiano B-.Riccò D 3-1, Riccò C-Termo D 3-1, Lizza D-Pitelli B 2-2, Follo B-Jolly B 2-2. Secondo turno: Sarzana D-Valdellora C 3-1, Maxim E-Fabiano B 2-2, Riccò D-Riccò C 2-2, Termo-Lizza D 3-1, Pitelli B-Maxim 2-2, Jolly B-Santo Stefano Magra B 3-1 Terzo turno: Valdellora C-Santo Stefano Magra B 2-2, Fabiano B-Sarzana D 1-3, Riccò C-Maxim E 3-1, Lizza D-Riccò D 3-1, Maxim D-Termo D 2-2, Follo B-Pitelli B 2-2. Quarto turno: Santo Stefano Magra B-Fabiano B 2-2, Sarzana D-Riccò C 3-1 Maxim E-Lizza D 1-3, Riccò D-Maxim D 1-3, Termo D-Follo B 1-3, Jolly B-Valdellora C 0-4.

Classifica: Sarzana D punti 11; Valdellora 10; Lizza D e Riccò C 9; Fabiano B 8; Termo D, Maxim D, Santo Stefano Magra B e Follo B 7; Pitelli B 6; Riccò D, Maxim E e Jolly B 5.