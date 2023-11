Biliardo Uisp: Sarzana B leader travolge anche il Termo A

La Spezia, 17 novembre 2023 – Sarzana B travolgente, ma altrettanto lo è il Campetto A, suo primo inseguitore, dopo la nona giornata di andata nella Serie A del campionato di biliardo specialità boccette a squadre curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Sul terzo gradino del podio il Termo B, che non riesce a fare l'en plein contro il Pitelli A.

Dopo l'ottavo turno, in Serie B, guidano appaiati Pianta A e Follo A, il primo raggiunge il secondo, bloccato sul pari dal Valdellora B. Infine, la Serie C, che raggiunge la seconda tappa della seconda fase e dove la Lizza C, che riposa, mantiene la vetta della graduatoria ma ora ha ad un solo punto il Termo D.

SERIE A

Pitelli A-Termo B 1-3, Riccò A-Maxim B 3-1, Campetto A-Sarzana A 4-0, Lizza A-Jolly B 1-3, Maxim A-Valdellora A 3-1, Termo C-Goriziana 3-1, Sarzana B-Termo A 4-0. Ha riposato Sarzana C.

Classifica: Sarzana B punti 28; Campetto A 24; Termo B 23; Termo A 22; Maxim A 19; Jolly B 17; Termo C e Valdellora A 15; Sarzana A e Lizza A 14; Maxim B 13; Pitelli A e Riccò A 12; Goriziana 11; Sarzana C 5.

SERIE B

O'Scaineto-Centrale A 0-4, Valdellora B-Follo A 2-2, Jolly A-Lizza B 2-2, Jolly C-Campetto B 2-2, Centrale B-Riccò B 2-2, Pianta B-Santo Stefano Magra A 3-1, Maxim C-Pianta A 1-3.

Classifica: Pianta A e Follo A punti 23; Valdellora B 20; Lizza B e Centrale A 18; Riccò B e Maxim C 16; Campetto B e O'Scaineto 15; Pianta B 14; Jolly A e Centrale B 13; Santo Stefano Magra A 12; Jolly C 8.

SERIE C

Campetto C-Follo B 2-2, Termo D-Maxim D 3-1, Pitelli B-Valdellora C 2-2, Riccò C-Santo Stefano Magra B 3-1. Ha riposato Lizza C.

Classifica: Lizza C punti 25; Termo D 24; Pitelli B e Riccò C 22; Maxim D 21; Campetto C 20; Valdellora C, Santo Stefano Magra B e Follo B 14.

Marco Magi