BASKET GIOVANILE. La Golfo dei Poeti centra due vittorie

Doppia vittoria in pochi giorni dell’Under 19 della Golfo dei Poeti, che prima si imposta per 74-62 a domicilio sul Canaletto al Palasprint, poi per 66-46 al Pontremoli al ’Palabiagini’ di Lerici. In entrambe le occasioni coach Gabriele Ricci ha schierato la Golfo dei Poeti con Bombardi, Gramolazzo, Biasiolo, Pddone, Bodini, Vignali, Tavilla, Poletto, Bodini, Rocchi, Maccaru e Russo. "Ho visto i genitori dei ragazzi entusiasmati come non mai" dice Alberto Bodini, presidente della Landini Lerici che con la Golfo dei Poeti, condivide buona parte dell’attività giovanile. La Under 15 della Golfo dei Poeti Spezia sfida la Pediatrica Livorno domani alle 16 a Montepertico, l’ Under 17 è invece di scena a Vado oggi alle 16.