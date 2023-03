Atleti spezzini in gara a Sanremo in occasione della prima classica

C’era anche un po’ di Spezia a fare da contorno alla prima grande classica del ciclismo internazionale: la Milano-Sanremo. Infatti 4 atleti della società Rudy Project La Spezia hanno partecipato domenica 19 alla gara ciclistica dilettantistica Sanremo - Sanremo. La gara giusta per permettere a Debora Massa, Susanna Pozzoni, Alessandro Venditti ed Aurelio Bellardinelli di ricalcare i percorsi dei grandi campioni di ieri e di oggi. Alla gara 367 iscritti e 305 classificati entro le 4 ore e 30 per un percorso bellissimo con partenza sul mare di Sanremo verso Imperia, per poi cimentarsi sulle salite storiche, come la famosa Cipressa ed il Poggio, affrontate il giorno prima dai professionisti. "Tanta fatica, ma questo è il ciclismo – ha commentato Debora – uno sport duro ma che ti regala emozioni per la vita".