Applauso di Mourinho per i tifosi aquilotti

Tifosi aquilotti da dieci e lode. I 1300 spezzini presenti a Roma hanno dato spettacolo, riscuotendo consensi anche dai supporter di fede romanista, confermando di meritare la Serie A. Tanto calore, folklore, passione da parte degli spezzini ‘spartani’ al cospetto di oltre 60mila romanisti. A riconoscere la grandezza della tifoseria aquilotta ci ha pensato anche il tecnico della Roma José Mourinho, che nel suo giro di campo per salutare il popolo giallorosso, si è soffermato davanti allo spicchio occupato dagli spezzini, applaudendoli a lungo e incitandoli a essere forti in vista dello spareggio. Un bellissimo gesto molto apprezzato dai supporter bianchi, ricambiato con lunghi battimano. Infine applausi all’unisono per l’ex grande capitano aquilotto Sergio Borgo che ha trepidato in tribuna per la sua squadra del cuore, per poi andare a salutare gli spezzini a fine partita ricevendo il coro: "Sergio, Sergio Borgo!".

Fabio Bernardini