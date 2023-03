Ampadu vince la sfida diretta contro Krollis

Sono rientrati quasi tutti i calciatori dello Spezia impegnati con le loro nazionali, manca solo Shomurodov. La sfida in campo tra Ethan Ampadu e Raimonds Krollis è durata solo una decina di minuti in Galles-Lettonia valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Nel match vinto dai padroni di casa e deciso da un gol di Moore alla fine del primo tempo, protagonista proprio Ampadu rimasto in campo per tutto l’arco dell’incontro e autore dell’ennesima prestazione positiva. Krollis è invece entrato in campo al minuto 81, senza però riuscire a lasciare il segno sul match. Nell’amichevole tra Uzbekistan e Venezuela, terminata in parità per 1-1, il capitano uzbeko Eldor Shomurodov è partito titolare per poi lasciare il posto intorno all’ora di gioco. Nelle gare di lunedì sera, invece, soltanto panchina per Bartlomiej Dragowski, nella vittoria della Polonia contro l’Albania, così come per Salvatore Esposito, rimasto a riposo nella vittoria degli azzurrini di mister Nicolato contro l’Ucraina.