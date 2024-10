Investimenti urgenti per le scuole. E forza e spazi all’associazionismo

È nata e vive a Lerici, Olga Tartarini. Insegnante a Sarzana, con un passato da assessore, è parte attiva di alcune associazioni lericine. E ora è a capo della lista Liguri a testa alta.

Quali sono le sue priorità?

"La partecipazione attiva è essenziale per costruire una Liguria inclusiva e forte. La rigenerazione degli spazi comunitari, soprattutto attraverso scuola e associazionismo, è fondamentale. Le nostre scuole soffrono di carenze strutturali e richiedono investimenti urgenti. L’abbandono scolastico e le disuguaglianze penalizzano molti giovani: servono percorsi di recupero e sostegno economico per chi è più vulnerabile. Va rafforzato il legame tra scuola e lavoro, offrendo competenze adatte al nostro mercato, come nautica e turismo. Infine, per frenare il declino demografico ed evitare l’emigrazione giovanile, la Liguria deve investire in reindustrializzazione sostenibile e nuove tecnologie".

Turismo, risorsa da sfruttare meglio?

"Il turismo è importante per la Liguria e la nostra provincia, ma non possiamo snaturare i nostri borghi per attirare più visitatori. Il territorio è fragile e unico: i turisti sono da considerare come viaggiatori e ospiti, in armonia con la comunità locale".

Il problema dell’overtourism come si risolve?

"Nelle nostre coste, soprattutto in alta stagione, il sovraffollamento crea traffico, disservizi e insoddisfazione. Le immagini delle Cinque Terre stracolme allontanano chi cerca autenticità e sicurezza. Dobbiamo promuovere un turismo di qualità, ecocompatibile, che destagionalizzi i flussi. Esempi come quello di Riomaggiore, che cerca di regolare l’afflusso turistico, sono modelli da seguire. Può essere utile incentivare i turisti a scoprire l’entroterra".